VfB Hallbergmoos: Strohmaier wendet die „Hermann-Gerland-Willensschulung“ an

Trainer fordert Rückkehr zu den Grundtugenden

Von Nico Bauer schließen

Sechs Niederlagen in sieben Saisonspielen: Der VfB Hallbergmoos steht in der noch jungen Bayernligaspielzeit bereits ein wenig mit dem Rücken zur Wand.

Hallbergmoos – Nach dem Horrorkick von Dachau wurde es beim VfB Hallbergmoos ungemütlich. Nun erwartet die Mannschaft, die längst auf Bewährung spielt, eine noch schwierigere Aufgabe gegen den FC Deisenhofen (Donnerstag, 19.30 Uhr) – eines der Spitzenteams der Bayernliga.

VfB Hallbergmoos: Strohmaier fordert nach Klartext und intensiver Einheit einen „ekligen“ VfB

„Wir haben am Montag gut trainiert“, sagt Coach Matthias Strohmaier und schiebt nach, „dass wir die Hermann-Gerland-Willensschulung gemacht haben“. Das klingt besser als Straftraining, aber Bayernfans wissen, was gemeint ist: Die Trainerlegende machte an der Säbener Straße mit seiner Ruhrpott-Art Talente zu Männern. Neben der harten Einheit gab es Klartext vom jungen Coach, der Gerland einst in seiner Zeit bei den Bayern-Amateuren selbst erlebte. Strohmaier erwartet gegen den Meisterschaftskandidaten Deisenhofen Einsatz und Wille, was auch immer dann dabei herauskomme.

Der 28-Jährige erinnert an die vergangene Saison, als die Hallbergmooser in Garching nach einem Corona-Ausbruch gerade mal elf Spieler auf den Platz brachten. Dort kam der Kopf nicht ab, als das Team einbrach. Den jungen Spielern machte Strohmaier deutlich, dass man erst defensiv denken muss, bevor Platz für offensive Heldentaten ist. „Wir müssen jetzt mit gewonnenen Zweikämpfen kleine Erfolgserlebnisse sammeln“, sagt der Trainer. Er fordert einen „ekligen“ VfB, der wie in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit hinten dicht macht, um bessere Mannschaften am Ende niederzukämpfen. Eine erste Reaktion nach dem 0:3 von Dachau war das Montagstraining – der größere Teil der Wiedergutmachung soll folgen.

Strohmaier über Ex-Löwen-Kollegen Karger: „So einer hat in der Bayernliga nichts verloren“

Mit dem FC Deisenhofen kommt ein prominent besetzter Gegner ins Stadion am Airport. Nico Karger hat einst für den TSV 1860 in der 2. Bundesliga gespielt und ist der Star des Clubs aus dem Münchner Süden. „So ein Fußballer hat in der Bayernliga nichts verloren“, erklärt Strohmaier, der zusammen mit Karger in der A-Jugend der Löwen spielte. Der Ex-Profi hat mit seinen sechs Saisontoren nur einen Treffer weniger geschossen als der gesamte VfB Hallbergmoos in den bisherigen sieben Ligaspielen – Deisenhofen gilt als eine der spielstärksten Mannschaften in der Bayernliga.

Zu der schwachen Leistung der Vorwoche kommen Verletzungsprobleme: Julian Kersting, Brandon Happi Monthe und Moritz Mühlrath werden wohl verletzt ausfallen, Fabian Czech dürfte auf die Zähne beißen. Damit stellt sich die Mannschaft quasi selbst auf.

Neu auf der Bank wird der zweite Torwart Mustafa Bilgin sein. Den in die Region gezogenen Keeper verpflichtete der VfB und gab parallel den bisherigen Ersatzkeeper Dario Pavlovic an den Landesligisten TSV Grünwald ab.

Aufstellung:

Dinkel – Petschner, Strohmaier, Mömkes, Aiteniora (Zeisl) – Kostorz, Beetz, Thee, Czech, Lucksch – Werner (David).