VfB Hallbergmoos unterliegt trotz couragiertem Auftritt der „besten Mannschaft der Liga“

Von: Nico Bauer

Unglückliche Niederlage: Der VfB Hallbergmoos muss sich nach einem kräftezehrenden Spiel deutlich geschlagen geben. © Riedel

Der VfB Hallbergmoos verliert am Ende deutlich gegen die Reserve des FC Ingolstadt. In der ersten Halbzeit vergab der VfB einige Hochkaräter.

Hallbergmoos – Auch wenn die Zahlen etwas anderes vermuten lassen: Der Auftritt des VfB Hallbergmoos beim FC Ingolstadt 04 II war richtig gut. Nach dem 2:1-Sieg in der Woche davor gegen den FC Ismaning präsentierte sich der VfB gegen eine der besten Mannschaften der Bayernliga eine Halbzeit lang bärenstark, kassierte aber eine unglückliche 1:4 (1:1)-Niederlage.

In Ingolstadt offenbarten sich nach der Rückkehr mehrerer Verletzter wieder ganz neue taktische Optionen. Diesmal agierte Andreas Giglberger als Sechser vor einer Dreierkette mit Brandon Happi Monthe, Christoph Mömkes und Carl Opitz. Der kurzfristige Ausfall von Johannes Petschner wurde durch Tobias Krause gut kompensiert.

VfB-Coach Strohmaier: „Da spielst du gegen die beste Mannschaft der Liga und bekommst so ein Gurkentor“

Die Gäste standen defensiv kompakt, spielten mutig nach vorne und waren in Durchgang eins die deutlich bessere Mannschaft. Bei einer 3:0-Führung des VfB zur Halbzeit hätte sich niemand beschweren können. Es klingelte aber nur einmal im FCI-Kasten: Nach einem tollen Spielzug traf der aufgerückte Verteidiger Mömkes zum 1:0 (35.). Weitere Großchancen hatten zuvor der frei zum Schuss kommende Fabian Diranko sowie Giglberger, dessen Kopfball ein FCI-Spieler auf der Linie klärte. Aus den drei Möglichkeiten hätte der VfB mehr als nur ein Tor erzielen müssen.

Und so gab es die kalte Dusche: Drei Minuten nach dem Führungstreffer kullerte ein Ball von David Udogu an Freund und Feind vorbei ins VfB-Tor. „Da spielst du gegen die beste Mannschaft der Liga und bekommst so ein Gurkentor“, haderte Trainer Matthias Strohmaier mit dem Treffer. Seine Truppe hatte bis dahin den Aufwärtstrend nach dem Sieg aus der Vorwoche definitiv bestätigt und vieles richtig gemacht.

Ingolstädter Doppelschlag inklusive Traumtor entscheidet die Partie bereits nach 62 Minuten

In der zweiten Hälfte spielte der VfB gut weiter und wurde dann binnen 150 Sekunden gnadenlos aus der Bahn geworfen. Beim Ingolstädter 2:1 (60.) kam ein langer Ball der Hallbergmooser postwendend zurück – darauf war die Abwehr nicht eingestellt. Kurz darauf haute Doppelpacker Egson Gashi einen Sonntagsschuss raus (62.) – damit war das Spiel entschieden. Das 4:1 von Donald Nduka (86.) hatte nur noch statistischen Wert. Es ist kein Zufall, dass die extrem effizienten Ingolstädter mit dem Dreier zwischenzeitlich auf den ersten Tabellenplatz kletterten. (nb)