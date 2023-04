Vor dem Abstiegsshowdown: Außenseiter Hallbergmoos trifft auf Ingostadts Zweite

Von: Nico Bauer

Der VfB muss dringend punkten, um in der Liga zu bleiben. © Stefan Schmiedel

Am Spieltag vor dem wegweisenden Gastspiel beim TSV 1860 Rosenheim haben die Fußballer des VfB Hallbergmoos mit der Heimpartie gegen Ingolstadt II eine extrem schwierige Aufgabe vor der Brust.

Im Heimspiel will man sich besser verkaufen als Rosenheim, das in der Vorwoche 0:5 abgeschossen wurde. „Jede knappere Niederlage ist schon einmal gut“, sagt Brachtel, der zumindest in Schlagdistanz bleiben möchte, falls seine Elf zur Pause in Rückstand liegen sollte.

Trainer Florian Brachtel fühlt sich in der Rolle des Außenseiters aber ganz wohl. Allerdings muss er auf den beruflich verhinderten Tobias Krause verzichten. Er agierte zuletzt im Doppelsturm und stellt Brachtel nun vor eine Denkaufgabe. Möglich ist die Versetzung von Simon Werner aus dem Mittelfeld in den Angriff, aber auch eine Systemänderung ist gegen die spielstarke Spitzenmannschaft denkbar.

Ansonsten dürfte es nach dem starken Auftritt in Ismaning (2:2) nicht viele Veränderungen geben. Links hinten könnten sich die angeschlagenen Felix Breuer und Moritz Mühlrath die 90 Minuten teilen. Hier ist nur die Frage, wer in der Startelf steht. Der in Ismaning kurz vor Schluss eingewechselte Andreas Giglberger ist noch nicht spielfit und muss gegen Ingolstadt aussetzen.

Darüber hinaus haben die Hallbergmooser wenige Alternativen. Denkbar ist auch, dass der in Ismaning eingewechselte und sehr aktive Berin Brzovic den absenten Krause ersetzt. (nb)

VfB-Kader

Dinkel, Lucksch, Kostorz, Mömkes, Breuer, Mühlrath), Beetz, Küttner, Monthe,, Czech, Brzovic, David,Werner, Diranko.