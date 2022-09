VfB Hallbergmoos: Leise Zuversicht vor dem Derby - Strohmaier-Kumpel Yilmaz muss gestoppt werden

Von: Nico Bauer

Wieder eine Startelfoption: Rückkehrer Andreas Giglberger gibt in Sachen Mentalität beim VfB den Ton an. © LEHMANN

Der VfB Hallbergmoos will den letzten Tabellenplatz in der Bayernliga schnellstmöglich verlassen. Nächster Gegner ist der zuletzt ebenso schwache FC Ismaning.

Hallbergmoos – In den vergangenen Wochen waren die Hallbergmooser Fußballer in der Bayernliga ein gern gesehener Punktelieferant – der Absturz auf den letzten Tabellenplatz war die logische Folge. Vor dem Heimderby gegen den FC Ismaning (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion am Airport) gibt es zumindest personell gute Neuigkeiten, sodass Trainer Matthias Strohmaier seit Längerem wieder eine größere Auswahl hat, was Aufstellung und Taktik angeht.

VfB Hallbergmoos: Mentalitätsmonster Giglberg, Petschner, Beetz und Mömkes kehren zurück

Diese Woche kehrte mit Andreas Giglberger der in Krisenzeiten wichtigste Fußballer im Kader zurück. Er ist ein Mentalitätsmonster und Leader. „Der hat wie ein Wahnsinniger trainiert“, sagt Strohmaier, der nach diesen Eindrücken seinen schmerzfreien Rückkehrer eigentlich von Beginn an bringen muss. Nach Verletzungen und Urlaub stehen auch Johannes Petschner, Philipp Beetz und Christoph Mömkes wieder bereit. Statt 13 einsatzfähigen Spielern bewerben sich nun 20 Kicker für die Startelf. „Das hat wieder etwas mit Bayernliga-Fußball zu tun“, sagt der Coach.

Gegner Ismaning hatte zuletzt selbst einen Negativlauf: Nach der zwischenzeitlichen Tabellenführung holte der Nachbar in den vergangenen vier Partien nur einen Zähler. Allerdings machte der FCI in der Vorwoche gegen Ingolstadt II ein starkes Spiel. Strohmaier weiß, dass das Duell für die VfB-Fans ein besonderes ist, „aber in unserer katastrophalen Lage ist jedes Spiel extrem wichtig und der Gegner zweitrangig“. (Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Strohmaiers Spezl Yasin Yilmaz muss in den Griff bekommen werden

Mit dem im Sommer gekommenen Maurice David und dem kürzlich gewechselten Felix Breuer treffen zwei Hallberger auf ihren Ex-Verein. Brisant ist auch das Treffen der besten Freunde Matthias Strohmaier und Yasin Yilmaz (Superstar in Ismaning). Beide hatten als Trainerduo Türkspor Augsburg in die Bayernliga-Spitze geführt, bevor sie wegen clubinterner Turbulenzen aufhörten. „Wir werden uns mit einem breiten Grinsen begrüßen, und nach dem Spiel gibt es reichlich Frotzeleien“, sagt Strohmaier. Und er hat einen Wunsch: „Hoffentlich ist Yasin nach dem Spiel richtig genervt.“ Klar ist, dass das Verteidigen gegen den lange in Unterhaching spielenden Ex-Profi der Schlüssel zum Erfolg sein dürfte. Stephan Thee spielte bei Haching ebenfalls mit Yilmaz zusammen. Sollte der in der Innenverteidigung nicht mehr benötigte Thee auf der Zehn spielen, könnte er der direkte Gegenspieler des Ausnahmekickers werden. „Ich erwarte Yasin als Ismaninger Quarterback“, erklärt Strohmaier.

Der VfB dürfte durch die bessere Personalsituation wieder Möglichkeiten haben, den gestandenen Bayernliga-Gegner vor Probleme zu stellen. „Die Trainingswoche hat Spaß gemacht“, sagt der Coach. Den möchte der VfB endlich auch seinen leidgeprüften Fans bereiten. VON NICO BAUER

Aufstellung:

Dinkel – Petschner, Opitz (Monthe), Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz, Thee, Breuer, Krause –

Diranko (David).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.