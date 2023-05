VfB Hallbergmoos: Herkulesaufgabe beim Aufstiegsaspiranten FC Memmingen – Spannender serbischer Neuzugang

Von: Nico Bauer

Wird weiter das VfB-Trikot tragen: Carl Opitz (r.), hier am Ball im Spiel beim TSV 1860 Rosenheim, bleibt den Hallbergmoosern auch im Falle des Abstiegs in die Landesliga erhalten. © bauer

Der VfB Hallbergmoos muss zweigleisig planen: Vier Spieler haben nun ihre Zusage gegeben – ligaunabhängig. Sportlich steht der VfB in Memmingen vor einer schweren Aufgabe.

Hallbergmoos – Drei Chancen hat der VfB Hallbergmoos noch, um in der Bayernliga Süd den direkten Abstieg zu verhindern. Vor dem Gastspiel beim FC Memmingen (Freitag, 19.30 Uhr) ist das schwer, aber eben nicht unmöglich. Nach dem 3:3 beim Kellerkracher in Rosenheim haben die Hallbergmooser weiterhin zwei Punkte Rückstand auf den Vorletzten.

VfB Hallbergmoos: Küttner, David, Luksch und Opitz bleiben ligaunabhängig

Beim Blick auf das Restprogramm ist es wahrscheinlich, dass der Konkurrent noch dreimal verliert. Aber auch beim VfB sind die Erfolgsaussichten eher gering: Auswärts spielt man nun beim Zweiten FC Memmingen, und in der letzten Runde beim Dritten TSV Kottern. Die beiden Mannschaften trennen derzeit zwei Zähler – sie duellieren sich um den Aufstiegsrelegationsplatz. Wer gegen Hallbergmoos verliert, kann die Regionalliga wohl abschreiben. Damit bleibt noch das Heimspiel gegen den im gesicherten Mittelfeld stehenden FC Gundelfingen.

Für den VfB bedeutet das, bei der Kaderplanung zweigleisig denken zu müssen. Bei dem unter der Woche verpflichteten Torwart David Hundertmark (wir berichteten) ist es schon ein großer Erfolg, dass dieser auch den Weg in die Landesliga mitgehen würde. Im jetzigen Kader haben ebenfalls bereits mehrere Spieler zugesagt: Mit David Küttner, Maurice David, David Lucksch und Carl Opitz erzielte das Schlusslicht unlängst Einigungen. Diese vier Akteure würden dem VfB im Falle des Abstiegs gleichermaßen die Treue halten. Mit Kapitän Andreas Kostorz, Andreas Giglberger und Martin Dinkel stehen aktuell nur drei Abgänge fest, die kürzer treten oder mit dem Fußball aufhören wollen.

VfB Hallbergmoos: Slavko Radovanovic kommt – Suche nach einem verlässlichen Torjäger

Ein ziemlich spannender Neuzugang ist Slavko Radovanovic, der schon jetzt zum Team gestoßen ist und möglicherweise noch in dieser Saison eingesetzt werden kann. Der 22-jährige Rechtsverteidiger ist ein Serbe, der schon dreimal für die U19-Nationalmannschaft spielen durfte und zudem zwölf Einsätze in der zweiten serbischen Liga zu Buche stehen hat. „Er ist ein guter Junge und lernt gerade Deutsch“, sagt der Sportliche Leiter Anselm Küchle. Grundsätzlich ist Radovanovic ein Transfer für die kommende Saison, wobei er nach langer Inaktivität eventuell schon in den verbleibenden Ligapartien und/oder der Relegation mitwirken kann. Küchle ist zuversichtlich, zeitnah weitere Zugänge präsentieren zu können. Seine größte Herausforderung ist die Suche nach einem Offensivspieler, der jedes Jahr verlässlich Tore im zweistelligen Bereich erzielen kann. Aber: Einen solchen Spieler sucht quasi jeder Verein.

Die Gegenwart ist aber die Herkulesaufgabe vor vermutlich knapp 1000 Zuschauern beim FC Memmingen. Der Zweite hat sechs der letzten acht Duelle gewonnen und in den letzten fünf Matches nur einen Gegentreffer kassiert. Das aber könnte den Allgäuern die Chance auf den Aufstieg gekostet haben, denn es war der einzige Treffer des Tages bei der Heimbegegnung mit dem FC Ismaning. Der VfB sollte dies als Blaupause nehmen: Wenn es der Brachtel-Elf gelingt, lange die Null zu halten, dürfte der Kontrahent zunehmend nervös werden. VON NICO BAUER

Aufstellung:

Dinkel – Opitz, Kostorz, Mömkes, Breuer – Beetz, Küttner, Lucksch, Werner – Diranko, Krause.

