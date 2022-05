„Gegen jeden Gegner Favorit“: VfB Hallbergmoos geht mit breiter Brust in die Relegation

Von: Nico Bauer

Entspannt vor der Relegation: VfB-Hallbergmoos-Trainer Matthias Strohmaier. © christian Riedel

Nach dem Spiel ist vor dem Spiel – oder in diesem Fall vor der Auslosung. Am Samstagabend mussten die Releganten auf bayerischer Ebene warten, bis das Handy vibrierte und die Nachricht des Spielleiters eintraf.

Hallbergmoos - Die Botschaft für den VfB hieß SV Fortuna Regensburg – und das ist auf dem Papier das härteste Los. Der VfB Hallbergmoos muss sich für den Erhalt der Bayernliga in zwei Runden mit Hin- und Rückspiel durchsetzen, wobei in Bayern weiterhin der alte Europapokal-Modus gilt: Bei Punkt- und Torgleichheit nach zwei Spielen können also die mehr geschossenen Auswärtstore entscheidend sein. Hallbergmoos würde bei einem Erfolg gegen Fortuna Regensburg in Runde zwei auf den Sieger des Duells zwischen dem TSV Neudrossenfeld und dem SV Seligenporten treffen.

In der Landesliga Mitte waren am Ende die SpVgg Weiden und der SV Fortuna Regensburg mit 86 Punkten, 27 Siegen, fünf Unentschieden und zwei Niederlagen gleichauf. Regensburg hat 98 Tore geschossen (2,88 im Schnitt) und ist nur durch den direkten Vergleich Zweiter geworden. Das Duo hatte zum Dritten 23 Punkte Vorsprung.

VfB-Trainer Matthias Strohmaier hat schon am Samstag gegen Donaustauf begonnen, sich über die Regensburger zu erkundigen. Co-Trainer Florian Brachtel hat sich parallel bereits in die Videoanalyse eines statistisch gesehen starken, aber nicht wirklich bekannten Kontrahenten eingeklinkt. Das Trainertrio des VfB Hallbergmoos hat gute Netzwerke und damit viele Optionen, um sich auf das Hinspiel am Mittwoch (18.30 Uhr) optimal vorzubereiten. Das entscheidende Rückspiel im Hallbergmooser Stadion am Airport wird am Samstag, 28. Mai, um 16 Uhr angepfiffen. „Ich bin relativ entspannt“, sagt Strohmaier. „Wir werden wie in der Liga auf uns selber schauen. Ich denke, dass wir gegen jeden Gegner Favorit sind. Nach unserem vierten Platz in der Rückrundentabelle der Bayernliga will keiner gegen uns spielen.“ Auch die letzte Partie gegen den SV Donaustauf hat das Selbstbewusstsein der Hallbergmooser eher noch gestärkt. (Nico Bauer)