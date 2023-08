Ausrufezeichen setzen: Hallbergmoos will Pullacher Offensive strotzen – Diranko fällt wochenlang aus

Von: Nico Bauer

Auf ihn wird es nach der Diranko-Verletzung umso mehr ankommen: Angreifer Tobias Krause (r.).

Der VfB Hallbergmoos will gegen den SV Pullach einen Dreier einfahren. Die Kader gespickt durch zahlreiche Transfers versprechen ein Top-Spiel.

Hallbergmoos – Nach einem durchwachsenen Start muss sich der VfB Hallbergmoos in der Landesliga bis auf Weiteres hinten anstellen. Mit einem Heimerfolg gegen den SV Pullach (Freitag, 19 Uhr) würde sich das zwar nicht wesentlich ändern, aber dennoch kann man ein Ausrufezeichen setzen.

Nach Transfer-Offensiven: Hallbergmoos und Pullach wollen in der Tabelle klettern

Wie der VfB, hat auch Pullach auf dem Papier einen der besten Kader der Liga. Der langjährige Bayernligist hatte in der vergangenen Saison im Abstiegskampf gesteckt – und die Reaktion auf dem Transfermarkt war gewaltig. Man verstärkte sich mit gestandenen Bayernligaspielern und wurde von den Landesligisten gerne als Kandidat für Platz eins genannt. Auf den VfB wartet ein echter Prüfstein.

„Es wäre arrogant, wenn wir von uns als Spitzenmannschaft reden würden“, sagt der Hallbergmooser Trainer Florian Brachtel. Er macht deutlich, dass neun Punkte aus sieben Spielen zu wenig sind angesichts der eigenen Ansprüche. Nun gehe es um die Ergebniswende: „Wir wollen es vermeiden, ganz im Niemandsland der Tabelle zu stehen.“ Mit einem Dreier gegen Pullach könnte man nach Punkten zum Gegner aufschließen. Das Team aus dem Münchner Süden hat erst einmal verloren, aber sich mit drei Unentschieden den Weg nach vorne etwas verbaut.

„Er wird uns wochen- oder monatelang fehlen. Und das tut sehr weh.“

Die schlechte Nachricht der Woche ist beim VfB die Knöchelverletzung von Fabian Diranko. Die Diagnose steht zwar noch aus, es sehe aber nicht gut aus. „Er wird uns wochen- oder monatelang fehlen. Und das tut sehr weh.“ Die jahrelange Verletzungsseuche des hoch veranlagten Stürmers geht weiter, nachdem Diranko zuletzt als Torschütze und Vorbereiter gute Auftritte hatte.

Nun dürfte es logisch sein, dass die Hallbergmooser Tobias Krause wieder von der Außenbahn in die Spitze ziehen oder umstellen auf einen klassischen Stoßstürmer. Parallel dazu dürfte sich der VfB auf dem Transfermarkt umsehen. Um vorne mitzuspielen, ist der Kader im Angriff zu dünn besetzt.

Gestärkte VfB-Defensive trifft auf stärkste Offensive der Landesliga Südost

Das sieht im defensiven Bereich anders aus. Hier hat der Bayernliga-Absteiger viele Optionen, und zuletzt bei den beiden 0:0-Unentschieden in Wasserburg und Eggenfelden ließ man kaum Torchancen zu. Bei den Niederbayern probierte Brachtel die Dreierkette, die gut funktionierte. Er lässt sich nicht in die Karten schauen, ob man am Freitag zu dritt oder zu viert hinten spielt. Mit Florian Schmuckermeier steht nun auch noch ein weiterer zentraler Defensivspieler zur Verfügung. Hinten hat Hallbergmoos diesmal sicher die Pläne b, c oder d gegen die Pullacher, die mit 17 Toren in sieben Spielen die beste Offensive der Liga haben.

Aufstellung:

Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, L. Hones (Opitz) – Schmuckermeier, Lucksch (Küttner), M. Sassmann, Czech – Krause, David.