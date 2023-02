VfB Hallbergmoos gegen Türkgücü München „phasenweise auf Augenhöhe“

Von: Nico Bauer

Teuer verkauft haben sich die Hallbergmooser um Johannes Petschner (vorne, l.) gegen den Regionalliga-Club. © Lehmann

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos präsentierten sich im Testspiel gegen Türkgücü München in guter Verfassung. Für ein Tor reichte es aber nicht.

Hallbergmoos – Zwei Testspiele sind für die Fußballer des VfB Hallbergmoos flachgefallen – einmal aufgrund von Corona und einmal wegen Nebels. Diese kleineren Turbulenzen haben den Bayernligisten aber nicht großartig aus der Bahn geworfen: Bei der sehr achtbaren 0:2 (0:1)-Heimniederlage im Vorbereitungskick gegen den Regionalligisten Türkgücü München zeigte sich das Team in einer absolut bayernligatauglichen Verfassung.

„Wir haben in der Woche ohne Testspiel einfach mehr trainiert“, sagt VfB-Coach Florian Brachtel. Zu den vier Langzeitverletzten (Julian Kersting, Moritz Mühlrath, Felix Breuer und Aldin Bajramovic) kam noch der junge Angreifer Karim Howlader dazu, der sich im Training die Hand gebrochen hat. Darüber hinaus befindet sich der Kader in einer guten Konstitution. Dank des frühen Vorbereitungsstarts waren die Krankheitspausen verkraftbar.

VfB Hallbergmoos auf einem guten Weg

Gegen den Regionalligisten Türkgücü München mussten die Hallberger wieder lernen, dass am Rande des Profifußballs wesentlich konsequenter und gnadenloser agiert wird. Wie beim 2:4 Ende Januar gegen den SV Wacker Burghausen brachte auch diesmal der erste Torschuss des Gegners das 0:1 durch Yannick Woudstra (14.). Der VfB stand defensiv aber grundsätzlich kompakt. Nur zwei Gegentore gegen den Ex-Drittligisten zeigen, dass sich das Team auf einem guten Weg befindet. Das zweite machte Ünal Tosun (60.).

Brachtel ist aber auch in Testspielen gegen höherklassige Mannschaften die Defensive nicht genug. „Phasenweise haben wir auf Augenhöhe mitgespielt“, stellte er zufrieden fest. Gegen den mit voller Kapelle angereisten Kontrahenten war am Strafraum aber immer wieder Endstation.

Generalprobe gegen den Nachbarn aus Schwaig

Türkgücü München startet bereits am kommenden Wochenende in die Liga, sodass die Partie in Hallbergmoos die Generalprobe war. Für die Hallberger beginnt der Ernst der Bayernliga erst am Freitag, 3. März, mit dem Heimkracher gegen den TSV 1860 München II. Davor bestreitet man am kommenden Samstag noch ein Testspiel gegen den Landesligisten FC Schwaig. In dieser Partie sollten dann die offensiven Abläufe und Lösungen mit Ballbesitz zum Tragen kommen.

