VfB Hallbergmoos: Geht im Derby erneut ein Negativlauf zu Ende?

Von: Nico Bauer

Teilen

Gegen den Ex-Club: Maurice David (r.), hier im Spiel gegen 1860 II, wechselte im Sommer vom FCI zum VfB. © lehmann

Der VfB Hallbergmoos trifft am Freitag im Derby auf den FC Ismaning. Im Hinspiel konnte der VfB mit einem Sieg eine lange Durststrecke beenden.

Hallbergmoos – Nach dem 1:1 gegen den SV Erlbach wusste man beim VfB Hallbergmoos nicht so recht, wie man das Unentschieden einordnen soll. Am Sonntagnachmittag herrschte dann Klarheit – der Punkt war zu wenig. Denn der Vorletzte TSV 1860 Rosenheim gewann pompös mit 5:2 bei Türkspor Augsburg und damit hat der Tabellenletzte nun vier Punkte Rückstand auf den letzten Relegationsplatz.

VfB Hallbergmoos nun vier Punkte hinter dem FC Ismaning

Vor dem Gastspiel beim Nachbarn FC Ismaning (Freitag, 18 Uhr) kann der VfB somit die rote Laterne nicht mehr aus eigener Kraft abgeben. Mit den noch ausstehenden sechs Partien ist die Relegation zwar nach wie vor machbar, aber den Hallbergern rennt die Zeit davon. Bislang deutete alles auf ein Endspiel am 6. Mai hin – dann gastiert das Schlusslicht in Rosenheim und ist dort ohnehin zum Siegen verdammt. Nun ist der VfB aber auf einen Patzer des Konkurrenten angewiesen, um den letzten Rang zu verlassen – vorausgesetzt man punktet selber.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Das Freitagabendspiel im Ismaninger Stadion war angesichts der vielen mitgereisten Fans in den vergangenen Jahren immer so etwas wie das 18. Heimspiel. Mit einem Sieg könnte man die Pflichtspielbilanz gegen den FCI (drei Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen) ausgleichen. In der Hinrunde haben die Ismaninger in Hallbergmoos und gegen Rosenheim verloren. Diese beiden Fehltritte tragen unter anderem dazu bei, dass der Club aus dem Nachbarlandkreis bei fünf Punkten Abstand zur Abstiegsrelegation noch nicht sorgenfrei ist. Vielleicht ist es für die Hallbergmooser ein gutes Omen, dass der Nachbar im Kalenderjahr 2023 zu Hause noch nicht gewonnen hat. Diese Statistik ist aber nichts gegen die Bilanz des VfB, der mittlerweile bei 16 Partien ohne Dreier steht. Der letzte Punktspielsieg war das Hinrundenduell mit Ismaning, 2:1 hieß es am 16. September. Damals stoppte man einen negativen Lauf, aber nun – auf der Zielgeraden der Saison – ist der Druck größer. Die Fortschritte, was die Leistungen und das Zusammenspiel als Mannschaft angehen, reichen nicht mehr.

Für Maurice David ist das Derby eine Begegnung mit der Vergangenheit. Im Vorjahr hatte er den FC Ismaning mit seinem Wechsel nach Hallbergmoos überrascht, konnte sich mit nur zwei Toren in 24 Einsätzen bislang jedoch nicht wirklich durchsetzen. Nach der Winterpause bekam der Stürmer einige Wochen das volle Vertrauen des neuen Trainers Florian Brachtel, zahlte das aber nicht mit Leistung zurück. Mittlerweile ist der hoch veranlagte Angreifer mit 17 Einwechslungen und vier Auswechslungen bei nur drei Auftritten über die kompletten 90 Minuten zurück in der Rolle des Jokers. Seit dem Doppelpack am 29. Juli gegen Türkspor Augsburg wartet der Sommerneuzugang darüber hinaus auf seinen dritten Saisontreffer.

Aufstellung:

Dinkel – Petschner, Kostorz, Monthe, Mömkes – Ostrzolek (Küttner), Beetz, Lucksch, Werner – Krause, Diranko.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.