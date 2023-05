VfB Hallbergmoos geht mit Rückenwind ins Schicksalsspiel beim TSV 1860 Rosenheim – aber ohne Czech

Von: Nico Bauer

Fabian Czech sah wegen einer vermeintlichen Schiri-Beleidigung Rot. © Fupa

Der VfB Hallbergmoos schöpft viel Kraft aus dem Punkt, den er sich gegen FC Ingolstadt II in doppelter Unterzahl erkämpft hat. Die Sperre von Fabian Czech trübt die Freude jedoch.

Hallbergmoos – Am Samstag steigt das mutmaßliche Endspiel um den letzten Abstiegsrelegationsplatz in der Bayernliga. Der TSV 1860 Rosenheim hat nur noch zwei Punkte Vorsprung auf den VfB Hallbergmoos, der das Momentum auf seiner Seite hat: Rosenheim wurde zuletzt mit 2:7 beim TSV 1860 München II abgeschossen. Das irre 1:1 gegen den FC Ingolstadt II mit zwei Mann weniger auf dem Platz war hingegen wie ein Sieg für den VfB, dessen Fans das Stadion beim späten Ausgleichstreffer zum Tollhaus gemacht hatten.

Brachtel: „Ich habe noch nie mit Neun gegen Elf ein Tor geschossen“

„Ich habe noch nie mit Neun gegen Elf ein Tor geschossen“, sagte Trainer Florian Brachtel, der regelrecht geflasht war vom Teamgeist seiner Truppe. „Wir fahren jetzt mit breiter Brust nach Rosenheim“, sagt der Coach. Hallbergmoos muss dort weiterhin gewinnen, hätte mit einem Dreier aber einen Punkt Vorsprung und den Vorteil des gewonnenen direkten Vergleichs.

„Die haben keine Lösungen gefunden“, sagte Brachtel stolz und meinte damit die 60 Minuten mit Elf gegen Elf sowie die rund 25 Minuten in doppelter Unterzahl gegen Ingolstadt II. In Gleichzahl war Hallbergmoos die bessere Mannschaft, und auch im Neun gegen Elf ließ man kaum Chancen zu. Der Coach stellte zufrieden fest, dass sein Team jede Woche als geschlossene Einheit auftritt, egal wie viele Männer auf dem Platz stehen.

VfB Hallbergmoos: Diskussionen um den Unparteiischen und die vermeintliche Schiri-Beleidigung

Nach dem Ingolstadt-Spiel gab es Diskussionen um den jungen Schiedsrichter, der überfordert wirkte und die Karten teilweise zu schnell zückte. Die Erklärung von Fabian Czech, warum er die Rote Karte gesehen hatte, passte in dieses Bild: Ausgangspunkt war eine undurchsichtige Situation, bei der Czech sich eigentlich als Gefoulter sah. Nach dem Freistoßpfiff gegen ihn murmelte er seinen Unmut in sich hinein, aber eben doch einen Tick zu laut – der Unparteiische wertete den Kommentar als Schiedsrichterbeleidigung. Der mitunter unsicher wirkende Referee nahm dem VfB-Akteur somit die Möglichkeit, am Spiel des Jahres in Rosenheim teilzunehmen.

„Zum Schiedsrichter sage ich nichts“, erklärte Brachtel. Er ließ die Ereignisse auf dem Platz für sich sprechen und weiß, dass sich der VfB in einer guten Verfassung befindet. Außerdem geht es in Rosenheim wieder mit Elf gegen Elf los – und man hat dann 90 Minuten lang das Schicksal in der eigenen Hand. NICO BAUER

