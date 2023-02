VfB Hallbergmoos gerüstet für den Bayernliga-Alltag

Von: Nico Bauer

Gute Lösungen im Angriffsspiel gefunden haben Berin Brzovic (r.) und die Hallbergmooser Fußballer. © Michalek

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben mit einem 2:0-Sieg im letzten Testspiel gegen Schwaig Selbstvertrauen getankt. Am Freitag geht‘s gegen 1860 München II.

Hallbergmoos – Zum krönenden Abschluss von acht langen Wochen Wintervorbereitung sollte es noch einmal ein Erfolgserlebnis für die Fußballer des VfB Hallbergmoos geben: Der Bayernligist gewann am Samstag durch zwei ganz späte Tore mit 2:0 (0:0) gegen den Landesligisten FC Schwaig – doch der Sieg war letztlich hochverdient.

Hallbergmooser Tore fallen spät

Bei der Generalprobe für den Bayernliga-Wiederauftakt mit dem Heimspiel am kommenden Freitagabend gegen den TSV 1860 München II sollte die Mannschaft noch einmal viel Ball am Fuß haben und mit einem Sieg Selbstvertrauen tanken. Dies gelang dank des Treffers von Tobias Krause (85.) und des verwandelten Elfmeters von Simon Werner (88.). In den Schlussminuten kam somit ein standesgemäßes und gerechtes Resultat zustande. Die Hallbergmooser waren über 90 Minuten gesehen die bessere Mannschaft und hatten den Nachbarclub gut im Griff.

Ordentlicher Auftritt in der Offensive

VfB-Trainer Florian Brachtel sah mit Blick auf die Offensive einen ordentlichen Auftritt seines Teams, das bis zu den späten Treffern eine Reihe guter Torchancen hatte. So verpasste es Hallbergmoos in der zweiten Hälfte bei zwei Lattentreffern und einem Pfostenschuss, schon früher in Führung zu gehen. Die Mannschaft fand Lösungen im Angriffsspiel und erarbeitete sich gute Möglichkeiten. Das ist im Vergleich zu den vorangegangenen Testspielen ein weiterer Schritt nach vorne.

Gegen Schwaig wurde im Stadion gespielt, es waren die ersten Rasenminuten nach der Vorbereitung auf Kunstrasen. Das Team konnte sich also auch in Sachen Untergrund auf den Ligabetrieb eingrooven und ist gerüstet für den Punktspielalltag.

