VfB Hallbergmoos holt späten Punkt gegen den TSV 1860 II – Brachtel überrascht mit Aufstellung

Von: Nico Bauer

Engagiert, einsatzfreudig – und am Ende mit Glück: Maurice David (r.) und der VfB freuten sich über einen Punkt. © Lehmann

Lange sah der VfB Hallbergmoos wieder einmal wie der Verlierer aus. Am Ende erkämpfte die Elf des neuen Trainers Florian Brachtel aber doch noch ein Remis.

Hallbergmoos – Eigentlich war der Gegner eine Nummer zu groß. Fußball-Bayernligist VfB Hallbergmoos zeigte sich am Freitagabend zwar willig und bemüht im ersten Punktspiel nach der Winterpause, aber 75 Minuten lang sah es gegen den TSV 1860 München II nach einer Niederlage aus. Dank zweier Löwen-Geschenke reichte es am Ende aber trotzdem noch für ein 2:2 (0:0)-Remis.

Das erste Pflichtspiel eines neuen Trainers wird immer begleitet von Neugier und Fragezeichen. Für die Neugier standen 620 Zuschauer, die an einem kalten Abend für ein volles Haus sorgten. Die Fragezeichen saßen auf der Bank. Der junge Trainer Florian Brachtel stellte gefühlt das jüngste Personal auf, das er zu bieten hatte. Routiniers wie Andreas Kostorz oder Andreas Giglberger blieben draußen, ohne dass etwas von Verletzungen bekannt gewesen wäre.

Sportlich war es ein engagierter Auftritt mit viel Einsatz, aber teilweise liefen die Hallbergmooser den kleinen Löwen nur hinterher. Zur Pause stand es noch 0:0, aber der VfB hatte da sein Glück schon aufgebraucht. Zweimal krachte der Ball an die Latte und einmal an den Pfosten. Zu den drei Aluminiumtreffern der Münchner muss auch gesagt werden, dass einer davon von der Sorte Wembley-Lattenkracher war – und schon weit hinten aufkam. Niemand hätte sich beschwert, wenn auf Tor entschieden worden wäre. Zudem hatte Torwart Martin Dinkel den Papst in der Tasche, als er einen Gegner anschoss und mit Glück einen Treffer verhinderte. Für die Hallbergmooser sprach nur die alte Fußballweisheit, dass Mannschaften nach einer größeren Anzahl vergeigter Chancen bestraft werden.

Das hätte nach 40 Minuten passieren können, als der Gast 120 Sekunden lang bedrohlich schwamm. Bei einem schönen Angriff wehrte der Torwart den Abschluss von Fabi Diranko ab und bei der Ecke danach wurden zwei Schussversuche in höchster Not geblockt. Aber es blieb beim 0:0 – allerdings nicht mehr lange.

Es war ein nicht ganz unumstrittener Handelfmeter nach einer Ecke, durch den die Hausherren in Rückstand gerieten. Maxim Gresler machte das hochverdiente Tor für die 1860-Reserve. Fünf Minuten später legte Fabian Rother das 0:2 nach –und damit schien die Messe gelesen. Zwischen den beiden Toren lag außerdem noch eine gute Chance der Gäste. Die schienen ihren Sieg jetzt entspannt nach Hause zu spielen.

Und dann kam fast aus dem Nichts ein Konter, den Simon Werner für den VfB eiskalt vollstreckte. Jetzt blieben noch gut zehn Minuten Zeit für den Ausgleich. Doch der TSV 1860 II wirkte nun wieder konzentrierter, hielt den Ball weit weg vom eigenen Tor und hatte es bei Spielunterbrechungen verständlicherweise auch nicht allzu eilig.

Und dennoch hatte der eingewechselte Hallbergmooser Tobias Krause gleich eine Riesenchance (89.). Dieser folgte sofort die nächste – und jetzt hatten die Löwen ihr Glück aufgebraucht und es stand plötzlich 2:2. Die Sechzger haben sich dann letztlich selbst um den Sieg gebracht.

VfB Hallbergmoos – TSV 1860 München II 2:2 (0:0)

Aufstellung: Dinkel – Opitz, Monthe, Mömkes, Petschner – Beetz (63. Kostorz), Küttner (75. Krause), Werner, Lucksch (63. Czech) – David, Diranko (72. Brzovic). Tore: 0:1 Gresler (53.), 0:2 Rother (58.), 1:2 Werner (78.), 2:2 Krause (90.). Schiedsrichter: Florian Ziegler.

Zuschauer: 620.