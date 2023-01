„Die eigenen Werte wiederbeleben“ – so will Hallbergmoos-Coach Brachtel den Turnaround schaffen

Von: Kilian Drexl

Florian Brachtel ist mit 28 Jahren der jüngste Trainer der Bayernliga Süd. © FuPa

Im vergangenen Jahr konnte der VfB Hallbergmoos nach einer Aufholjagd die Klasse halten. Jetzt soll dies unter neuem Trainerduo erneut gelingen.

Hallbergmoos – Der VfB Hallbergmoos-Goldach befindet sich mitten im Abstiegskampf der Bayernliga Süd. Mit nur zehn Punkten aus 21 Spielen steht der VfB auf dem vorletzten Platz der Tabelle. Der Rückstand auf einen Nicht-Relegationsplatz beträgt bereits 17 Zähler. Als realistisches Ziel muss also die Rettung durch die Relegation angesehen werden. Nach der Trennung von Cheftrainer und Ex-FC Bayern-Spieler Matthias Strohmaier Anfang Dezember soll nun ein neues junges Trainerduo die Wende bringen.

Nach der enttäuschenden Hinserie wurde Strohmaiers Vertrag einvernehmlich aufgelöst. In der Vorsaison hatte er mit den Hallbergmoosern, nach ebenfalls ernüchternder Hinrunde inklusive des letzten Tabellenplatzes, das Ruder noch herumgerissen. Die Mannschaft spielte mit 30 geholten Punkten eine starke Rückrunde und rettete sich am Ende über die Relegation.

VfB Hallbergmoos: Junger Coach Brachtel soll die Wende bringen

Jetzt ruht die Hoffnung auf Strohmaiers ehemaligem Co-Trainer Florian Brachtel. Der 28-Jährige ist der aktuell jüngste Cheftrainer der Bayernliga und genießt das Vertrauen des Vereinsvorstands. Vor seiner Funktion als Co-Trainer war Brachtel im Verein bereits als Leiter der Hallberger Fussballschule und Trainer einiger Jugendmannschaften aktiv.

„Nachdem die Trennung von Matthias offiziell war, ging es dann recht schnell. Am nächsten Tag wurde ich gefragt, ob ich das Traineramt übernehmen möchte und ich habe nicht lange gezögert. Ich bin jetzt seit vier Jahren im Verein und habe das irgendwie schon als nächsten Schritt in meiner Entwicklung gesehen. Dass es so schnell dazu kommt, war aber nicht absehbar“, schilderte Brachtel den Ablauf.

„Spaß und Freude zurückbringen“ – Hallbergmoos startet extra früh in die Vorbereitung

Früher als jedes andere Bayernliga-Team starteten Brachtel und Hallbergmoos in die Vorbereitung auf die Restrunde: „Nach den Negativerlebnissen der Hinrunde wollen wir Spaß und Freude in der Vorbereitung wieder zurückbringen. Aber wir müssen natürlich auch hart an unseren Problemstellen arbeiten. Ich wollte die Jungs so früh wie möglich wieder zusammenhaben. Am Ende wollen wir uns nicht vorwerfen müssen, dass wir zu wenig getan haben.“

In der Tatsache, dass der Coach den Verein und die Mannschaft bereits kennt, sieht er Vorteile: „Im Gegensatz zu einem komplett neuen Trainer haben wir den ganzen Kennenlernprozess nicht und können uns jetzt früh inhaltlichen Themen und Ansatzpunkten, die ich schon in der Vergangenheit festgestellt habe, widmen. Als Gegenstück dazu haben wir mit Bastian Bornkessel einen neuen Co-Trainer, der frischen Wind reinbringt“

Eigene Werte wiederbeleben: Co-Trainer Bornkessel „passt perfekt“

Die beiden kennen sich bereits aus früheren Tagen. Während Bornkessel als Spieler beim SV Dornach aktiv war, sammelte Brachtel dort seine ersten Erfahrungen als Cheftrainer im Herrenbereich. „Er kennt sich sehr gut im athletischen Bereich aus und wird diesen Part übernehmen. Darüber hinaus soll er bei der Gegnervorbereitung unterstützen. Außerdem passt er menschlich und von der Einstellung her perfekt zu unseren Werten“, unterstrich der Teamchef die Qualitäten seines Co-Trainers.

Die eigenen Werte wiederzubeleben, ist laut Brachtel in diesen Tagen ein großes Thema beim VfB Hallbergmoos: „Wir haben uns nochmal genau überlegt, welche Werte wir im Verein vertreten wollen und haben diese auch schriftlich festgehalten. Damit sich die Spieler diesen auch immer bewusst sind, hängen sie auch in der Kabine. Einerseits brauchen wir viel Leidenschaft im Abstiegskampf, andererseits wollen wir auch ambitioniert und zielorientiert arbeiten. Wir wollen auch mutig sein und den Fokus auf unser Spiel mit dem Ball legen. Der Mut spiegelt sich auch darin wider, dass ich mit 28 Jahren zum Trainer gemacht wurde“.

Florian Brachtel: „Zwei bis drei Neuzugänge für die Kaderbreite“

Der Blick soll in Hallbergmoos nur noch nach vorne gerichtet und die Vergangenheit komplett ausgeblendet werden: „Die schlechte Hinrunde lassen wir jetzt hinter uns. Auch, dass wir es im letzten Jahr noch geschafft haben, interessiert uns aktuell nicht. Viele Spieler sind erst im Sommer gekommen und haben das gar nicht miterlebt. Wir konzentrieren uns auf das, was wir jetzt haben und wollen unseren eigenen Weg gehen.“

Für das Projekt Klassenerhalt sollen im Winter noch weitere Neuzugänge verpflichtet werden. Der Abgang von Spielertrainer Matthias Strohmaier hat nämlich nicht nur auf der Trainerposition, sondern auch im Defensivverbund eine Lücke gerissen: „Wir hätten gerne noch einen Spieler für die Innenverteidigung bzw. Sechserposition. Auch im Sturmzentrum und auf der offensiven Außenbahn wollen wir uns nochmal verstärken. Wir haben dort zwar Spieler mit Potenzial, denen wir vertrauen, aber einfach einen sehr dünnen Kader. Zwei bis drei Spieler für die Kaderbreite wären gut, um nochmal mehr Optionen zu haben.“ (Kilian Drexl)