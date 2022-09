Derbysieg: Hallbergmoos wieder da - Lucksch und Monthé lassen Fans jubeln

2:1-Erfolg gegen Ismaning dank voller Ersatzbank

Von Rainer Hellinger

Da ist sie, die Erlösung. Völlig verdient besiegte der VfB Hallbergmoos den FC Ismaning mit 2:1 Toren (1:0) und meldete sich als konkurrenzfähiger Bayernligist zurück.

Hallbergmoos – Dass dem VfB wieder ein breiterer Kader zur Verfügung stand, merkte man dem Spiel an. Trainer Matthias Strohmaier hatte neun Feldspieler und einen Torwart auf der Bank und dachte sich einige Überraschungen aus.

Für den fehlenden Martin Dinkel gab Routinier Dominic Dachs sein Debüt im VfB-Tor. Auf der Bank saßen prominente Namen wie Simon Werner, Marcel Sieghart oder Stephan Thee – der Coach reagierte auf die teilweise unterirdischen Leistungen der vergangenen Wochen. Auf dem Platz war die gewünschte Reaktion zu sehen. Der VfB war auf Augenhöhe, brachte mit seinem selbstbewussten Pressing die Ismaninger schon hinten in Bedrängnis und hatte mehr vom Spiel. Nach einer Viertelstunde war Ismanings Abwehrchef Jobst bei einem Foul fast letzter Mann, seine Gelbe Karte hatte daher einen Rotstich.

Die erste große Chance der Partie hatte aber der FC Ismaning, doch keiner der drei Schüsse in Serie von Bastian Lommer fand den Weg ins Tor. Keeper und Verteidiger blockten aufopferungsvoll ab und erzwangen das Glück. Dies taten die Hallbergmooser auch in der Offensive. Schließlich ist bekannt, dass Ismanings Torwart im Dribbling gerne einmal Riesenböcke schießt. Das war die Basis für das Hallbergmooser 1:0: Gästekeeper Radic wollte nach einem Rückpass David Lucksch aussteigen lassen, doch der Hallbergmooser brachte einen Fuß an den Ball und schob ihn ins Tor.

Nach der Pause brachten die Hallbergmooser mit Monty Mendama ihren schnellen Konterstürmer. Der bekam mit dem nächsten Schnitzer des Gästetorwarts eine riesige Einladung, schoss allerdings über das leere Tor (67.) – die Chance zur Vorentscheidung war vertan.

In der Schlussphase konnte der VfB im Gegensatz zu den vergangenen Wochen hochkarätig wechseln, auch der Spielentscheider kam von der Bank: Brandon Happi Monthe schoss einen perfekten Freistoß, bei dem Radic machtlos war. Aus halblinker Position zirkelte er den Ball über die Mauer und unhaltbar oben in den Knick (80.). Nach dem Anschlusstreffer durch Daniel Gaedke (90.+1) musste der VfB nur noch kurz zittern. (nb)