Hartshauser legt sein Amt als Hallbergmooser AH-Leiter nieder – Letzter Wunsch geht in Erfüllung

Hans Harthauser, langjähriges Vereinsmitglied beim VfB Hallbergmoos, hört auf mit dem Fußball. Den Verein hat er in verschiedenen Rollen geprägt.

Hallbergmoos – Er ist das, was man ein Original nennt, ein ganz besonderer Mensch, ein Fußballbegeisterter, der andere mitreißen kann. Hans Hartshauser (67), Spieler, Trainer, Organisator, Motivator, Freund, Vorbild, Erfinder, Gute-Laune-Mensch und vieles mehr. Ohne ihn wäre der VfB Hallbergmoos und der Ort um einiges ärmer. Zum Juli hat Hans Hartshauser sein Amt als AH-Leiter niedergelegt, denn auch das ist er – einer der einhält, was er verspricht.

In diesem Fall seiner Frau Gisela, mit der er nun das gemeinsame Rentnerdasein genießen will.

Jugendtrainer, Abteilungsleiter, AH-Trainer: Hartshauser prägte Verein in vielen Rollen

Schon in frühen Jahren startete Hans Hartshauser seine Fußballkarriere und engagierte sich beim VfB. Nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn widmete er sich als Jugendtrainer der Förderung der Nachwuchsspieler, fungierte als Abteilungsleiter und spielte ab Mitte der 80er in der AH. Von April 2007 bis Ende 2020 war er dort Trainer – und das mit sportlichen Erfolgen und zahlreichen Neuheiten.

So zeichnet er verantwortlich für den Silvesterlauf, den K&F Soccer-Cup und die Fußballgolfmeisterschaften. Als Trainer gewann er mit der AH 2012, 2014, 2016 die Meisterschaft und den Pokal 2018, 2019 (2014 verlor man im Finale) sowie die bayerische Vizemeisterschaft der Ü40 (Kleinfeld) 2014. Wobei ihm 2014 eine besondere Ehre zu Teil wurde, denn er wurde mit dem DFB-Ehrenpreis ausgezeichnet, den Personen erhalten, die sich um den Fußballsport in besonderer Weise verdient gemacht haben.

Als AH-Leiter, den Posten, den er direkt im Anschluss ans Traineramt seit Anfang 2021 innehatte, hatte er einen Anteil am ersten Double, Meisterschaft und Pokalsieg, in 2022. Einer seiner wichtigsten Weisheiten war: Nicht Ergebnisse, sondern Erlebnisse zählen! Deshalb startete er 2015 die rasch lieb gewonnenen Trainingslager in Kroatien, die bisher siebenmal stattgefunden haben.

Hartshauser erfüllt sich letzten Wunsch: Ein gemeinsames Spiel mit Sohn Daniel

Auch die jährlichen Saisonabschlussfeiern prägte Hartshauser, denn sie wurden große Parties für die ganze Familie, bei denen die Tombola immer einen Höhepunkt für die Jüngsten bedeutete.

Sport, Freizeit und Familie unter einen Hut zu bringen, war auch immer eines seiner großen Anliegen, so gab es gemeinsame Familienausflüge oder man schaute Länderspiele gemeinsam auf großer Leinwand in seinem Garten an. Oder er bot den Spielern und ihren Familien an, unter seiner Regie das Deutsche Sportabzeichen abzulegen.

Beim letzten Spiel in seiner Amtszeit als AH-Leiter am Freitag, 23. Juni, gegen die SG Weichs/Indersdorf erfüllte sich der 67-Jährige einen seiner größten Wünsche, nämlich gemeinsam mit seinem Sohn Daniel auf dem Feld zu stehen. Für seine großartige Leistung und aus Respekt für sein Engagement standen an diesem Abend die Kicker Spalier und spendeten Beifall für den langjährigen Coach und AH-Leiter.

Christian Binder hat Hartshausers Posten inzwischen übernommen und leitet nun die Geschicke der Hallbergmooser AH. (cob)