VfB Hallbergmoos II: Großer Umbruch nach dem Fast-Abstieg

Von: Nico Bauer

Julian Münch (30) ist der neue Coach der Hallbergmooser Reserve. © FuPa

Die Reserve des VfB Hallbergmoos wird in der neuen Saison ein völlig neues Gesicht haben. Neben vielen neuen Spielern gibt es auch zwei neue Trainer.

Hallbergmoos – In der neuen Spielzeit wird beim VfB Hallbergmoos II so gut wie alles anders sein. Der Kreisklassist hatte mit dem Klassenerhalt über die Relegation seine Seuchensaison gerade noch zu einem versöhnlichen Abschluss gebracht. Nun bekommt die Mannschaft durch den Wechsel von der Erdinger zurück in die Freisinger Gruppe neue Gegner. Intern hat sich auch viel getan – es gibt neue Trainer und zahlreiche neue Spieler. Auch der bisherige Teammanager Gencer Ugurlu hat nun ein anderes Betätigungsfeld im Umfeld der Landesliga-Mannschaft des VfB.

Schon länger war klar, dass die Hallbergmooser Reserve mit einem neuen Trainer in die Punkterunde gehen wird. Daniel Hartshauser hat aus gesundheitlichen Gründen aufgehört – und Ugurlu kam bei der Suche nach einem Nachfolger mit dem 30-jährigen Julian Münch auf eine interne Lösung. Dieser war in der vergangenen Saison schon Spieler und übernahm in der Endphase der Runde Verantwortung. Er laboriert aktuell an einem Kreuzbandriss. Neuer Co-Trainer ist Erjanit Berisha (25), der schon seit der Jugend in Hallberg kickt und damit ebenfalls Stallgeruch hat.

Etliche VfB-Junioren steigen in den Herrenbereich auf

Auch im Spielerkader gibt es einige Veränderungen – allein schon deshalb, weil ein großer Schwung an Fußballern aus der eigenen U 18 zu den Männern stößt. Ab sofort wollen sich Valentin Pachur, Loris Limmer, Tim Schiefelbein, Leon Würzinger, Dominik Möschner und Ben Kimplinger in der Kreisklassen-Truppe etablieren. Vom FC Schwaig wechselten die beiden 22-jährigen Max Modlmayr und Shahin-Nadem Howlader in den Nachbarort. Vom TSV Eching kommt Maximilian Lamprecht (21) nach Hallbergmoos. Weitere Neuzugänge sind Kirubel Getnet (24) vom FC Unterföhring), Luca Nikas (23) vom FC Finsing und Christian Dabbert von der SpVgg Aidlingen. Zudem sind Adam Bojanowski und Benedikt Sommer nach Auslandsaufenthalten zurück in der Heimat.

Die Lehren der vergangenen Saison

Mit all diesen Personalien wird der Kader breiter, was eine Lehre aus dem Chaos der vergangenen Saison ist: Die VfB-Zweite hatte viele Ausfälle, konnte oft nur das allerletzte Aufgebot auf den Platz bringen und wäre deshalb fast abgestiegen. Dazu kommt in der neuen Spielzeit, dass die Mannschaft nicht mehr auf Routiniers wie Dennis Hammerl und Thomas Edlböck zurückgreifen kann. Das Duo trainiert nun den SV Kranzberg, damit fehlt den Hallbergern viel Erfahrung.

Der Wechsel zurück in die Freisinger Gruppe ist für Gencer Ugurlu eine gute Nachricht, „weil wir hier einfach die Vereine seit vielen Jahren kennen und die Fahrtstrecken wieder kürzer sind“. Sportlich ändert sich für den VfB jedoch nicht viel. Denn die Erdinger Gruppe dürfte ein ähnliches Niveau haben wie die Kreisklasse 3.

