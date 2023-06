VfB Hallbergmoos II hält die Klasse, FC Neufahrn verpasst Aufstieg

Traurige Gesichter: Der FC Neufahrn – hier Mark (l.) und Matthew Gascoyne – hatte nach der verpassten A-Klassen-Meisterschaft auch in der Relegation das Nachsehen. © Riedel

Erleichterung beim VfB Hallbergmoos II, Riesen-Enttäuschung beim FC Neufahrn: Im Relegationsspiel am Sonntag hat sich die VfB-Reserve knapp durchgesetzt.

Hallbergmoos/Neufahrn – Riesige Erleichterung herrschte am Sonntag bei den Fußballern des VfB Hallbergmoos II: In einem packenden Spiel setzten sie sich in Moosinning im Relegationsduell um den Startplatz in der Kreisklasse knapp mit 1:0 (1:0) gegen den A-Klassen-Club FC Neufahrn durch und schafften damit als einziges VfB-Team in dieser Saison den Klassenerhalt.

Das goldene Tor fiel gleich in der Anfangsphase und wie aus dem Nichts. Nachdem die Neufahrner zunächst das Geschehen bestimmt hatten, startete der VfB nach einem Ballgewinn seinen ersten Angriff: Lukas Schlecht kam frei im Strafraum zum Abschluss und vollstreckte in der fünften Minute zur umjubelten Führung. Im Anschluss machte Hallbergmoos II weiter Druck, war dabei aber recht ungefährlich.

FC Neufahrn mit Pech beim Abschluss

Nach einer Viertelstunde steigerten sich die Neufahrner Fußballer – und hatten wenig später Pech: Tufan Cicek hatte freie Bahn. Doch der Unparteiische entschied auf Abseits – eine fragwürdige Entscheidung. Und weiter ging’s Richtung VfB-Tor: Kevin Ogbebor vergab eine Chance aus gut zehn Metern und traf später über Außen nur die Latte.

In der Schlussphase des ersten Abschnitts hatte der VfB aber wieder das Zepter in der Hand und hätte durch Lukas Schlecht das 2:0 machen müssen: Zweimal tauchte er frei vor FCN-Schlussmann Christoph Kirmaier auf – und zweimal scheiterte er am glänzend aufgelegten Keeper.

Die erste große Chance für Neufahrn im zweiten Durchgang hatte dann Kevin Ogbebor nach einer knappen Stunde, doch er fand seinen Meister im Hallbergmooser Torhüter Fabian Veit. In der Folge hatte die VfB-Reserve mehr zwingende Szenen. Die Neufahrner spielten im Mittelfeld zwar gefällig, ließen sich jedoch häufig vor allem über die linke Seite überlaufen. Julian Gebhard und Marc Winkelmann kamen gefährlich Richtung FCN-Tor, aber nicht an Keeper Kirmaier vorbei.

VfB-Teammanager Gencer Ugurlu: „Mir blutet ein wenig das Herz.“

Als in der 90. Minute auch noch VfB-Spielertrainer Markus Kratzer einen Hochkaräter vergeben hatte, setzten die Neufahrner zur letzten Offensive an. Und fast wäre nach einer Ecke in der Nachspielzeit noch der Ausgleich gefallen – doch letztlich konnte ein Hallbergmooser den Ball aus dem Gewühl heraus entschärfen.

Von grenzenlosem Jubel konnte man nach dem Abpfiff trotz des geschafften Klassenerhalts nicht sprechen. Beim VfB überwog vielmehr die Erleichterung, zudem hatte man Mitleid mit dem Gegner. Hallbergs Teammanager Gencer Ugurlu, der selbst lange in Neufahrn tätig war, betonte: „Natürlich ist der Klassenerhalt für uns immens wichtig. Mir blutet aber auch ein wenig das Herz.“ Er hätte lieber einen anderen Gegner in der Relegation gehabt. Beim FCN herrschte angesichts des verpassten Aufstiegs riesige Enttäuschung. Trotzdem wurde das leidenschaftlich kämpfende Team nach der Partie noch minutenlang von seinen zahlreichen Fans gefeiert.

Bernd Heinzinger

