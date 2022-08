VfB Hallbergmoos: Internationale Nachwuchs-Elite misst sich im Sportpark

Von: Nico Bauer

Ein illustres Teilnehmerfeld konkurriert am Wochenende im Sportpark Hallbergmoos. © Deutsche Fussball Agentur

Dem VfB Hallbergmoos ist es gelungen, die Ausrichtung eines internationalen U16-Turniers an Land zu ziehen - Mit dabei sind mehrere europäische Schwergewichte.

Hallbergmoos – Es klingt nach Champions League, wenn sich Vereine wie der FC Bayern München, RB Leipzig, FC Chelsea, Juventus Turin, FC Chelsea, Benfica Lissabon oder Dinamo Zagreb treffen. Am Samstag und Sonntag, 27./28. August, ist der VfB Hallbergmoos Gastgeber für den Euroyouth Cup U 16, der auch im Fernsehen bei Sport 1 live übertragen wird.

Der VfB profitiert davon, dass der stellvertretende Abteilungsleiter Tobias Bracht und der sportliche Leiter Anselm Küchle über ihre Arbeit im Internationalen Fußball Institut Ismaning enge Verbindungen zum Profifußball haben. So entstand dann auch der Kontakt zu Sebastian Britz, der mit der Deutschen Fußball Agentur Veranstalter von Spielen und Turnieren ist. Er suchte einen Austragungsort für ein hochkarätiges U16-Jugendturnier – und wurde in Hallbergmoos fündig. Der Sportpark, die Nähe zum Flughafen sowie die gute Hotelsituation bieten die notwendige Infrastruktur. „Dieses Turnier ist eine einzigartige Gelegenheit für uns“, sagt Bracht.

U16 des VfB Hallbergmoos darf selbst gegen die Großen spielen

Der VfB bringt sich in die Veranstaltung mit Ordnern sowie der Versorgung von Zuschauern ein. Ein besonderes Zuckerl für den Verein ist, dass die eigene U 16 am zweiten Turniertag selbst in das Geschehen eingreifen darf. Nach dem Auftakt mit drei Dreiergruppen stößt man als zehnte Mannschaft zum Feld und spielt mit zwei Gruppendritten die Plätze acht bis zehn aus. Die Ränge fünf bis sieben werden ebenso in einer weiteren Dreiergruppe ausgespielt. Die Spieldauer beträgt bei allen Partien einmal 40 Minuten.

Dem Vernehmen nach könnte es der VfB mit dem FC Chelsea zu tun bekommen. Bei dem Londoner Club machten die Verantwortlichen deutlich, dass die U 16 derzeit der schwächste Jahrgang in der Jugend ist. Was schwach bei den „Blues“ bedeutet, wird sich erst am Samstag zeigen. Die Engländer schickten vorab einen Funktionär, weil der Club alle Spielstätten vorab inspiziert. In der finalen Planungsphase des Turniers rutschte der FC Ingolstadt als lokaler Verein in das Feld. Die Schanzer ersetzen Olympique Marseille, die Franzosen hatten Probleme mit den Flügen.

Infos zum Euroyouth Cup U16:

Gruppe A: Union Berlin, Benfica Lissabon, FC Bayern München.

Samstag, 27. August: FC Bayern München – Union Berlin (10 Uhr), Union Berlin – Benfica Lissabon (11 Uhr), Benfica Lissabon – FC Bayern München.

Gruppe B: FC Chelsea, FC Ingolstadt, RB Leipzig.

Samstag, 27. August: RB Leipzig – FC Chelsea (12.45 Uhr), FC Chelsea – FC Ingolstadt (13.45 Uhr), FC Ingolstadt – RB Leipzig (14.45 Uhr).

Gruppe C: Dinamo Zagreb, Juventus Turin, VfB Stuttgart.

Samstag, 27. August: Dinamo Zagreb – Juventus Turin (15.30 Uhr), Juventus Turin – VfB Stuttgart (16.30 Uhr), VfB Stuttgart – Dinamo Zagreb (17.30 Uhr).

Spiele um Platz 8: Sonntag, 28. August, 16 – 18 Uhr.

Spiele um Platz 5: Sonntag, 28. August, 10 – 12 Uhr.

Halbfinals: Sonntag, 28. August, ab 12.45 Uhr.

Spiel um Platz 3: Sonntag, 28. August, 14.15 Uhr.

Finale: Sonntag, 28. August, 15 Uhr.