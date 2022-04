VfB Hallbergmoos: Die Offensive ist gegen Regensburg gefordert

Von: Nico Bauer

Fabian Diranko Der Stürmer steht wieder im Aufgebot. © Bauer

Das kleine Winterintermezzo in der vergangenen Woche kam dem VfB Hallbergmoos nicht ganz ungelegen.

Hallbergmoos – Nach dem heftigen Coronaausbruch und dem Durchreichen auf den vorletzten Tabellenplatz konnte sich der Bayernliga-Aufsteiger wieder etwas sammeln. Mit dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg II (Freitag, 19.30 Uhr, Stadion am Airport) beginnt nun eine englische Woche mit knackigen Gegnern.

Der VfB muss jetzt punkten, um nicht auf dem direkten Abstiegsplatz zu verweilen. Grundsätzlich waren die letzten Ergebnisse der Hallberger nicht so verkehrt. Erst besiegte man den Tabellenführer Hankofen, dann folgten vier Unentschieden bei nur zwei knappen Niederlagen. Selbst mit dem allerletzten Aufgebot war man konkurrenzfähig, aber die Konkurrenten punkteten eben auch zuverlässig.

Mit drei Punkten auf Wasserburg und vier auf Dachau hat man acht Spiele vor Schluss schon etwas Rückstand zu den hinteren Releganten, aber noch ist das korrigierbar. „Ab jetzt gibt es keine Ausreden mehr“, sagt Trainer Matthias Strohmaier, „wir brauchen schnell Punkte.“ Deshalb gibt es auch kein verbales Taktieren mehr gegen die Regensburger, die von den Spitzenmannschaften derzeit die beste Form haben. Der Jahn liegt noch fünf Punkte hinter dem derzeitigen Zweiten Ingolstadt II, und Strohmaier ist nicht alleine mit seiner Meinung, „dass Regensburg am Ende als Zweiter in die Relegation geht“. Zuletzt feierten die Oberpfälzer vier Siege in Serie und kassierten nur ein Gegentor, das dazu ein klassisches Eigentor war. Die Defensive verteidigte zuletzt beeindruckend, aber der VfB Hallbergmoos ist mit sechs Gegentoren in zehn Spielen auf dem Papier die defensiv beste Mannschaft der Rückrunde. „Jeder hat es schwer, gegen uns zu spielen“, sagt Strohmaier und macht deutlich, dass man die Tabelle ausblenden und diesen Trend mitnehmen müsse.

Aufbauend auf die Defensive, müssen die Hallbergmooser offensiv zulegen. Hier könnte die Aufgabe heute Abend neue Chancen bieten, weil der Gegner in der Regel offensiv denkt und sich mehr Konterräume als zuletzt bieten könnten. „Uns fehlt etwas die Gier, in bestimmten Situationen unbedingt das Tor zu machen.“ Die Offensivkräfte spielen gut, arbeiten für die Mannschaft, machen aber in Strafraumnähe den einen oder anderen Haken zu viel. Strohmaier gibt seinen Offensiven den Leitsatz von Bayern-Legende Miroslav Klose mit, der im Trainerteam des FC Bayern II bekannt war für seine klare Ansage: „Im Offensivbereich geht es nur noch um Effektivität.“ Ein Kandidat für neue Effektivität könnte der hochbegabte Fabi Diranko werden, der nach langer Verletzungspause und einer Corona-Infektion wieder im Kader steht. Strohmaier setzt den Mittelstürmer aber erst einmal auf die Bank, „weil wir ihn nach der langen Pause nicht verheizen wollen“. (Nico Bauer)

Aufstellung

Kozel (Dinkel) - Petschner, Hammerl (Opitz), Giglberger, Mömkes - Kostorz, Beetz (Küttner), Krause, Schmit - Werner - Aygün.