Keine Auswärtssiege, kein Spitzenteam: VfB Hallbergmoos lässt in Wasserburg zu viele Chancen liegen

Von: Nico Bauer

Teilen

Laufen ihrer Heim-Form hinterher: Der VfB Hallbergmoos – hier Kapitän Christoph Mömkes (r.) im Spiel gegen Bruckmühl – bleibt in der Fremde ohne Erfolg. © Lehmann

Der VfB Hallbergmoos bleibt auswärts sieglos: Im Regen von Wasserburg reichten mehrere hochkarätige Chancen nicht, um drei Punkte einzufahren.

Hallbergmoos – Leistungsmäßig ist der VfB Hallbergmoos zwar in der Landesliga angekommen, aber ergebnistechnisch klappt es vor allem in der Fremde noch nicht. Mit einem 0:0 in Wasserburg verpasste der Absteiger auch im dritten Auswärtsspiel der Saison einen Sieg. Wie schon zuletzt beim 2:2 in Traunstein fehlte nicht viel zum Erfolg.

VfB Hallbergmoos: Fünf Topchancen sollten eigentlich zum Sieg reichen

Wenn der VfB Hallbergmoos derzeit auf Reisen geht, bringt er den Regen mit. In Traunstein kickte man schon im Unwetter, und nun machte die Stadt Wasserburg ihrem Namen alle Ehre. Der ohnehin nicht sonderlich gute Platz war noch schwerer zu bespielen, aber der VfB nahm den Kampf an und hielt dagegen. In der ersten Hälfte hatte der TSV Wasserburg dennoch Vorteile, wenn auch nicht die ganz großen Torchancen. Das 0:0 war das folgerichtige Halbzeitergebnis.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Nach der Pause legte Hallbergmoos zu und erarbeitete sich eine Handvoll richtig guter Möglichkeiten, die das Führungstor einbringen hätten müssen. Auf dem Weg zum Auswärtssieg – und damit zur Spitzenmannschaft – fehlt momentan noch die letzte Konsequenz. Denn fünf Topchancen müssen für ein bis zwei Treffer reichen. Schon beim 2:2 in Traunstein gingen die Hallbergmooser zu großzügig mit den eigenen Gelegenheiten um.

In der 51. Minute knallte Tobias Krause den Ball aus zehn Metern an die Latte. Ein Zeichen, dass der VfB näher an den drei Punkten dran war als die Hausherren. Die Brachtel-Elf investierte viel und dominierte nun die über weite Strecken erschreckend harmlosen Gastgeber. Beinahe hätte es einen Treffer der Marke Traumtor gegeben, aber Moritz Sassmann verzog nach einem Solo gegen drei Mann in bester Slalom-Manier (73.). Vier Minuten später wurde es dann tragisch, weil David Küttner aus etwa acht Metern völlig frei zum Schuss kam. Er zielte auf das offene kurze Eck, verfehlte es jedoch um Zentimeter. Spätestens jetzt war klar, dass der VfB zu viele Hochkaräter und damit auch zwei Punkte liegen ließ. Es war allerdings durchaus beachtlich, was die Hallbergmooser trotz der heftigen Schauer in beiden Halbzeiten, des speziellen Platzes und des Fußball arbeitenden Gegners geleistet haben.

Für den Lucky Punch mangelte es bei beiden Teams an Präzision und Kraft

Erst in der Schlussphase wurde es wild, weil das Mittelfeld auf beiden Seiten kaum noch vorhanden war. Das Hin- und Herrennen zwischen den Strafräumen erinnerte an die zwölfte Runde der legendären Rocky-Filme. Für den Lucky Punch wären zwar reichlich Räume vorhanden gewesen, aber es mangelte bei beiden Teams an Präzision und Kraft.

Dem Bayernliga-Absteiger fehlen nur noch Kleinigkeiten, um den nächsten Schritt in die Tabellenspitze zu machen. Dort gibt es hinter Senkrechtstarter Grünwald (fünf Spiele, fünf Siege) bislang keine weitere Mannschaft mit einer derartigen Konstanz. Deshalb hat der VfB als Siebter nur zwei Zähler Rückstand auf den Zweiten und kann in der noch langen Saison einiges geraderücken. Zur Spitzenmannschaft fehlt nicht viel – vor allem aber Auswärtssiege. VON NICO BAUER

TSV Wasserburg – VfB Hallbergmoos 0:0

Aufstellung: Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, L. Hones – Schmuckermeier, Küttner, M. Sassmann, Krause – Diranko (59. Czech), David.

Gelbe Karte: Mayr.

Schiedsrichter: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching).

Zuschauer: 248.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.