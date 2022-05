VfB Hallbergmoos: Kunstschütze Kostorz sichert wichtige Punkte

Von: Nico Bauer

Andreas Kostorz Ein Freistoß, ein Elfmeter – zwei Standards sicherten die Punkte. © VfB

Mit einem Elfmetertor in der Nachspielzeit gewann Bayernliga-Aufsteiger VfB Hallbergmoos gestern Abend beim Zweiten FC Ingolstadt II mit 2:1 (1:0) und ist wieder voll im Geschäft.

Hallbergmoos – Für Mannschaften im Abstiegskampf ist es am Saisonende eher zweitrangig, wer die Gegner aus der oberen Hälfte der Tabelle sind. Punkte, am besten Dreier, müssen her, und so ignorierte der VfB den zweiten Tabellenplatz des nicht aufstiegsberechtigten FC Ingolstadt II. Vielmehr suchte man neue Wege zum Erfolg – und das war diesmal die Dreierkette. Spielertrainer Matthias Strohmaier brachte sich selbst und schaffte es zusammen mit Andreas Giglberger und Christoph Mömkes ganz gut, die spielstarke U23 der Schanzer vom eigenen Tor fern zu halten.

Dennoch verbuchte Ingolstadt in der ersten Hälfte zwei gute Chancen und einen toll herausgespielten Treffer, bei dem der Schütze aber deutlich im Abseits stand. Auf der anderen Seite tat sich der VfB schwer, hatte dann aber in den Minuten 39 und 40 drei aufregenden Szenen. Erst wurde Fabian Diranko auf dem Weg zum Tor gefoult, die mitgereisten Hallbergmooser Fans hatten sich mehr erhofft als nur die gelbe Karte für den Ingolstädter. Den folgenden Freistoß aus 25 Metern donnerte Andi Kostorz in die Mauer, der Schiedsrichter sah ein Handspiel, und so bekam der VfB-Kunstschütze wenige Zentimeter vor dem Strafraum einen zweiten Versuch. Diesmal entschied er sich für die feine Technik – mit dem Ergebnis, dass der Ball butterweich rechts oben einschlug. Hallberg ging mit einer knappen Führung in die Pause.

In Minute 55 hätte sich Sandro Cazorla mit dem ersten Bayernligator seiner noch jungen Karriere belohnen können. Die Ingolstädter vertändelten den Ball, der Torwart stand auch noch weit vor seinem Kasten. Doch Cazorla war überrascht und schlenzte den Ball am Keeper und am leeren Tor vorbei.

Aus VfB-Sicht wurde die ganze Sache dann noch tragischer. Der eingewechselte Kaan Aygün lief gleich viermal alleine auf den FCI-Torwart zu und hätte eigentlich einen Hattrick machen können, doch Tore fielen nicht.

Die Hallbergmooser waren dem 2:0 um einiges näher als Ingolstadt dem 1:1-Ausgleich, doch vergaßen einfach, den Sack zuzumachen. Und dann kam eben das, was meist kommt: Die jungen, spielfreudigen Ingolstädter hatten nicht wirklich Lust, dahin zu gehen, wo Fußball manchmal weh tut. Aber wenn man einen talentierten Kicker wie Gabriel Zirngast am Elfmeterpunkt ganz alleine lässt, dann schlägt es eben ein. Kurz darauf hätte das Heimteam fast noch das unverdiente 2:1 gemacht.

In der Nachspielzeit bekam Kostorz einen weiteren Freistoß: Handspiel, Elfmeter! Und diesen schoss er so perfekt, dass der Torwart die Ecke zwar ahnte, aber keine Chance hatte. Danach verstolperte man einen Konter und hatte den Sieg in der Tasche, den man viel einfacher hätte haben können. (Nico Bauer)