VfB Hallbergmoos: Last-Minute-Drama beim Mölders-Club

Von: Nico Bauer

Sascha Mölders: Der Spielertrainer des TSV Landsberg holte den Elfmeter zum 1:1 heraus. © TSV

Das war bitter: Die Fußballer des VfB Hallbergmoos wurden in Landsberg spät ausgeknockt. Die Gegentore fielen in der 89. Minute und in der Nachspielzeit.

Hallbergmoos – Das Schöne und das Grausame am Fußball ist, dass er nicht immer erklärbar ist. Im Fall des VfB Hallbergmoos ist der Ausdruck „grausam“ fast noch untertrieben: Der Bayernligist lieferte am Samstagnachmittag beim Meisterschaftsfavoriten TSV Landsberg ein Riesenspiel ab, hatte schon so gut wie gewonnen und verlor durch zwei späte Tore doch noch mit 1:2 (0:0).

Die Hallbergmooser waren von der ersten Minute an voll in der Partie und sie machten einfach da weiter, wo sie in der Rückrunde der vergangenen Saison und in der Relegation aufgehört hatten. Defensiv standen die VfB-Fußballer komplett stabil – und da war es auch egal, dass der gegnerische Mittelstürmer Sascha Mölders hieß: Der Ex-Profi und Löwen-Publikumsliebling hatte nur einen Abschluss nach gut einer Viertelstunde – und der war harmlos (17.). Auf der anderen Seite zog Tobias Krause mit dem Arjen-Robben-Gedächtnis-Move nach innen und verfehlte das Tor knapp (21.). Unterm Strich war das 0:0 nach 45 Minuten fast die logische Konsequenz, die Hallbergmooser konnten mit diesem Resultat prima leben.

„Die Mannschaft kostet so viel wie sechs andere Bayernligisten zusammen.“

Nach der Pause ließ Sascha Mölders seine Klasse aufblitzen, zielte aber volley knapp am Gehäuse vorbei. Und die Antwort der Gäste? Die war gnadenlos effektiv: Andreas Giglberger schlug einen weiten Pass vom eigenen Strafraum – und dann stand Julian Kersting plötzlich alleine vor dem Tor und netzte ein (53.). Diesen Überfallangriff hatten sich die Hallberger zurechtgelegt, in dem Wissen, dass man in einer Partie bei solch einem Spitzenteam (VfB-Trainer Matthias Strohmaier: „Die Mannschaft kostet so viel wie sechs andere Bayernligisten zusammen“) aus wenig Ballbesitz viel machen muss.

Das Tor traf die Platzherren ins Mark, denn außer einem von Martin Dinkel stark parierten Mölders-Schuss kam gar nichts mehr. Die Hallbergmooser kontrollierten das Geschehen, arbeiteten in der Defensive überaus konzentriert und hatten in der Folge beste Konterchancen, die aber zu schlampig ausgespielt wurden. David Lucksch stand einmal frei vor dem Tor – das wäre die Vorentscheidung gewesen.

Julian Kersting: Der Neuzugang hatte den VfB in der 53. Minute mit 1:0 in Führung gebracht. © VfB

Wie einst bei der Mutter aller Niederlagen

Als der VfB Hallbergmoos trotz des verpassten 2:0 den Sieg schon fast in der Tasche hatte, kam die Katastrophe, wie sie der FC Bayern einst bei der Mutter aller Niederlagen 1999 im Champions-League-Finale erlebte: Zwei Tore aus dem Nichts stellten das Ergebnis auf den Kopf. Erst drehte sich Mölders so aktiv in Keeper Dinkel hinein, dass bestimmt nicht jeder Schiedsrichter auf Elfmeter entschieden hätte. Dieses Mal bekam Landsbergs kickender Promi den Pfiff, Steffen Krautschneider verwandelte ganz sicher (89.). In der Nachspielzeit legte dann noch Matej Rados das Siegtor nach, wobei er Fortuna auf seiner Seite hatte: Nach einer Ecke traf er vom Strafraumrand aus mit einem abgefälschten Schuss – zudem war Torwart Dinkel komplett die Sicht verstellt.

„Fußball ist nicht gerecht“, sagte VfB-Coach Strohmaier nach der Partie. „Denn wir haben ein Riesenspiel gemacht – und mit einem 1:0-Sieg wäre es weltklasse gewesen.“ Dennoch nehme man vom Saisonauftakt die Erkenntnis mit, dass man jeden Gegner in der Liga schlagen könne.

Statistik:

TSV Landsberg – VfB Hallbergmoos 2:1 (0:0)

Aufstellung VfB: Dinkel – Petschner, Giglberger, Mömkes, Mühlrath – Kostorz, Beetz, Krause (57. Czech), Kersting (67. Bajramovic) – Lucksch (79. Werner) – Joseph (68. David).

Tore: 0:1 Kersting (53.), 1:1 Krautschneider (89./Foulelfmeter), 2:1 Rados (90.+2).

Gelbe Karten: Kersting, Joseph, Kostorz, Bajramovic.

Schiedsrichter: Felix Brandstätter (SV Zamdorf).

Zuschauer: 620.

