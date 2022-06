VfB Hallbergmoos meldet Vollzug: Die ersten vier Neuzugänge sind fix

Von: Nico Bauer

Er kommt: Rechtsverteidiger Osaro Aiteniora (r.) wechselt vom SE Freising in die Flughafengemeinde. © Lehmann

Fußball-Bayernligist VfB Hallbergmoos bastelt fleißig an seinem Kader für die neue Saison. Auch ein Spieler des SE Freising ist unter den Neuzugängen.

Hallbergmoos – Nach dem letzten Spiel und dem Triumph in der Relegation muss nun alles ganz schnell gehen beim VfB Hallbergmoos, der für seine zweite Bayernliga-Spielzeit den Kader verbreitern möchte. Speziell in der Offensive muss sich der Verein teilweise neu aufstellen. Doch auch hinten tut sich was.

Schon länger ist bekannt, dass mit Kapitän und Innenverteidiger Dennis Hammerl, Torwart Ferdinand Kozel und Sechser Thomas Edlböck drei VfB-Legenden die Mannschaft verlassen werden – aber vielleicht nicht den Verein. Im Club bemüht man sich darum, sie für die „Zweite“ zu halten, wo sie weniger Trainingsaufwand hätten. Große Wechselambitionen hat aktuell jedenfalls keiner der drei.

Aygün und Sahin wechseln zu Türkgücü

Dagegen ziehen Stürmer Kaan Aygün und Mittelfeldspieler Mert Sahin weiter. Beide wurden von Türkgücü München abgeworben, das sich nach der Insolvenz nun in der Regionalliga neu aufstellt. Für beide ist dieses Projekt angesichts der höheren Spielklasse reizvoll, der VfB konnte sie nicht halten. Gerade Sahin blühte zuletzt regelrecht auf. Sportleiter Anselm Küchle lässt das Offensiv-Duo nur ungern gehen.

Zudem stand hinter zwei Fußballern zunächst noch ein Fragezeichen. Stürmer Andre Gasteiger wurde vor der vergangenen Saison mit großen Erwartungen empfangen – in der bärenstarken Rückrunde war er allerdings keine wirkliche Option mehr. Sandro Cazorla ist ein junger Stürmer, der Potenzial hat, aber noch nicht im Herrenfußball angekommen ist. Er erhielt seine Chancen, konnte diese allerdings nicht nutzen. Nun ist laut VfB-Sportleiter Küchle bei beiden Personalien eine Entscheidung getroffen worden: Sie werden sich in Absprache mit dem Verein eine neue Herausforderung suchen.

Er geht: Mert Sahin (l.) blühte beim VfB zuletzt regelrecht auf – nun zieht es ihn in die Regionalliga. © Christian Riedel / fotografie-ri

So oder so: „Wir wollen unseren Weg weitergehen, mit jungen Spielern, die viel Potenzial haben“, sagt Küchle. Und er kann schon erste Neuzugänge mit spannender Vita präsentieren: Vom Liga-Nachbarn FC Ismaning kommt mit Maurice David (20) ein Stürmer mit viel Qualität. Er ist 1,94 Meter groß, bullig und trotzdem sehr schnell. In der vergangenen Punktrunde erzielte er in 19 Bayernliga-Partien fünf Tore.

Eine Option für die offensiven Außenbahnen ist Cengiz Basaran (19), der vom Landesligisten TuS Geretsried wechselt. Vom Landesliga-Club SE Freising stößt Rechtsverteidiger Osaro Aiteniora (28) zum Kader des Bayernligisten. Der Nigerianer wird sich rechts in der Viererkette ein spannendes Duell mit Johannes Petschner liefern. Dario Pavlovic (18) vom TSV 1860 München II wird unterdessen zweiter Torwart, er soll Hallbergs neuer Nummer eins Martin Dinkel nach dessen sensationeller Entwicklung Druck machen.

Planungen noch längst nicht abgeschlossen

Mit diesen vier Neuzugängen sind die Planungen aber noch lange nicht abgeschlossen. Viele Spieler zeigen großes Interesse am VfB, warteten aber erst die Relegation ab. „Die Zukunft in der Bayernliga öffnet uns viele Türen“, sagt Anselm Küchle. „Zudem waren die Relegationsspiele auch eine Werbung für den Fußball beim VfB Hallbergmoos.“

Küchle hätte gerne noch einen dritten Torwart, da Noah Mpatsios den Club verlassen wird. Ansonsten richtet sich der Blick vor allem auf das offensive Mittelfeld und den Angriff, wo noch bis zu vier Neuzugänge denkbar sind. Dabei dürfte Küchle nach Platz vier in der Rückrundentabelle und vier Relegationsspielen ohne Niederlage sicher auch Anfragen von Spielern bekommen.

Zinsou verlässt den VfB: Aus dem Trainer-Trio wird ein Duo

Matthias Strohmaier ist ein Glücksfall für den VfB Hallbergmoos. Der 28-jährige Spielertrainer hat das Bayernliga-Potenzial des Kaders freigeschaufelt und den Spielern das „Mia san Mia“ aus seiner Zeit beim FC Bayern eingeimpft. In seinem Team wird es zur neuen Saison allerdings Veränderungen geben. Aus dem Trainer-Trio wird ein Duo.



Strohmaiers Nebenmann ist weiter Florian Brachtel, der viel Engagement an den Tag legte, sich in den Job hineinfuchste und nun mehr Aufgaben bekommt. Aus beruflichen Gründen wird Alban Zinsou den Verein verlassen. Es gibt Gerüchte, dass er bei seinem Ex-Club Türkgücü München künftig die U 19 unter seine Fittiche nehmen soll.



Die Verpflichtung eines weiteren Co-Trainers ist bei den Hallbergmoosern derzeit nicht angedacht. Schließlich hat der VfB mit dem Technischen Leiter Fredi Ostertag noch einen langjährigen Trainer mit jeder Menge Fußball-Sachverstand. Er könnte künftig zum Funktionsteam auf der Bank aufrücken.

Sicher ist unterdessen ein Wechsel des Torwarttrainers. Auf Carsten Altstadt folgt Fabian Veit, auf den Sportleiter Anselm Küchle große Stücke hält. Der 29-Jährige spielte einst in der U19-Bundesliga für die TSG Hoffenheim und war zuletzt in den USA unterwegs.

