VfB Hallbergmoos: Mit mehr Alternativen in den Saisonendspurt

Von: Nico Bauer

Gewaltig strecken müssen sich Christoph Mömkes (l.) und die Hallbergmooser Fußballer auch am Freitag in Ingolstadt. 360 Bayernliga-Minuten bleiben dem Strohmaier-Team noch, um auf einen Relegationsplatz zu klettern. © Riedel

Bayernligist VfB Hallbergmoos gastiert am Freitag bei der „Wundertüte“ FC Ingolstadt II. Die gute Nachricht für die Offensive: Simon Werner ist wieder an Bord.

Hallbergmoos – Mit dem Unentschieden gegen Ismaning war der VfB Hallbergmoos der große Verlierer des vergangenen Spieltags, weil im Tabellenkeller nahezu alle Teams gewonnen haben. Damit fährt die Mannschaft als Vorletzter zum Zweiten FC Ingolstadt II (Freitag, 18 Uhr) und hat jede Menge Druck.

360 Bayernliga-Minuten haben die Hallbergmooser noch Zeit, um sich einen Relegationsplatz zu erkämpfen. Und besonders bitter ist, dass mit Wasserburg (ein Punkt Vorsprung) aktuell nur ein Club in Reichweite ist. Zu Dachau sind es schon fünf Zähler Abstand. Nun geht es zum Spitzenteam Ingolstadt II, das am Freitag jedoch überraschend beim VfB-Konkurrenten TSV Wasserburg verloren hat.

Neue Situation beim FC Ingolstadt

Für die Ingolstädter Reserve hat sich die Aufstiegsrelegation erledigt, weil sie wegen des Abstiegs der Ersten in die 3. Liga nicht in die Regionalliga aufsteigen darf. Trotz dieser neuen Situation erwartet VfB-Trainer Matthias Strohmaier keinen Gegner, der sich hängen lässt. Offen ist allerdings, ob die besten Talente der U 23 nun im Hinblick auf die nächste Saison in der Ersten Mannschaft getestet werden. Ingolstadt II könnte also eine richtige Wundertüte werden. Grundsätzlich aber rechnet Coach Strohmaier mit einer jungen und spielstarken Mannschaft, bei der man unter Umständen mit einem Punkt leben müsse.

Auf Hallbergmooser Seite gibt es immerhin mehr Alternativen: Simon Werner steht für die Offensive wieder zur Verfügung – und mit Blick auf die Abwehr grübelt Strohmaier, ob er sich selbst aufstellen soll. Der Trainer hat ein kleines Luxus-Problem, da Christoph Mömkes in der Innenverteidigung starke Leistungen zeigt. „Unsere zehn Gegentore in den 14 Rückrundenspielen sind noch immer die Bilanz eines Meisterschaftskandidaten“, sagt Strohmaier.

Hallberger Offensivprobleme

Das große Problem ist in seinen Augen die für die Bayernliga zu geringe Effektivität vor dem gegnerischen Tor. „Es ist immer wieder das Gleiche: Wir belohnen uns nicht“, sagt der VfB-Coach. Natürlich sei das 0:0 gegen Ismaning am Ende glücklich gewesen, aber in der ersten Halbzeit hatte der VfB drei hundertprozentige Chancen. Für die Ingolstadt-Partie ist nun das stürmende Dreigestirn mit Simon Werner, Kaan Aygün und Fabian Diranko denkbar – und auch der letztmals am 30. Oktober eingesetzte Daniel Bauer dürfte wieder im Kader des VfB Hallbergmoos stehen. Er könnte später als Joker ins Spiel kommen. Die Partien zum Saisonfinale wären für den 23-Jährigen ein guter Zeitpunkt für das erste Bayernliga-Tor seiner Karriere.

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Dinkel – Petschner, Mömkes (Strohmaier), Giglberger, Schmit (Mömkes) – Kostorz, Beetz, Sahin – Werner (Küttner), Aygün – Diranko.

