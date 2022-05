VfB Hallbergmoos muss als Rückrunden-Vierter in die Abstiegsrelegation

Von: Nico Bauer

Plötzlich ganz nah dran: Nach dem Ausgleich von Mert Sahin in der 49. Minute fehlte den Hallbergmoosern nur ein weiteres Tor und eines der Wasserburger zum direkten Klassenerhalt. Doch daraus wurde nichts. © Riedel

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos unterlagen Donaustauf mit 1:2. Halb so wild, denn die Schützenhilfe blieb sowieso aus. Nun geht es in der Relegation weiter.

Hallbergmoos – Es knisterte und brodelte zwischenzeitlich ein wenig im Hexenkessel von Hallbergmoos, aber die Fans müssen wiederkommen. Bayernligist VfB Hallbergmoos verlor durch ein spätes Tor mit 1:2 (0:1) gegen den SV Donaustauf, der nun die Relegation zur Regionalliga spielen darf. Für die Hausherren geht’s am Mittwochabend – zuerst auswärts – in der Abstiegsrelegation weiter. Der Gegner ist um 18.30 Uhr der SV Fortuna Regensburg.

Am Ende hielt sich bei den VfB-Fußballern der Frust in Grenzen, weil die Unterstützung aus Wasserburg ausgeblieben war. Der dortige TSV trennte sich 0:0 von Türkspor Augsburg, was den Wasserburger Direktabstieg und die Hallbergmooser Abstiegsrelegation fix machte. Der VfB hätte die Augsburger nur bei einem eigenen Dreier und einem Wasserburger Sieg noch überholen können.

VfB-Legende wird zum Pechvogel

Die Hallbergmooser wollten vorlegen und hatten die ersten Offensivszenen. Doch während die Ersatzspieler fleißig den Liveticker aus Wasserburg verfolgten, wurde die Aufgabe im eigenen Stadion nicht leichter: Ein Eckstoß sprang unglücklich an das Knie von Dennis Hammerl und von dort ins Tor. Was für ein Pech für die VfB-Legende, die in dieser Partie von Beginn an ran durfte und nach der Saison die Karriere beendet. Ebenfalls unglücklich war in der ersten Halbzeit die Verletzung von Kaan Aygün, der bei einem Rettungsversuch in die eigene Bank krachte und mit Verdacht auf Kniescheibenprellung raus musste.

Feuer bekam der letzte Spieltag kurz nach Wiederanpfiff, als den Gästen alles ein wenig zu schnell ging: David Küttner spielte einen Zuckerpass auf Mert Sahin – und der lupfte den Ball über den herausstürzenden Torhüter hinweg in die Maschen (49.). Der Treffer hatte zur Folge, dass wieder alles ganz anders aussehen würde, wenn der VfB erneut einnetzt und Wasserburg ebenfalls trifft. Die Realität war jedoch eine andere, denn Donaustauf drohte die sportliche Katastrophe. Für die Relegation mussten die Gäste zwingend gewinnen und schoben dementsprechend an. Mit einer Handvoll starker Paraden rettete Torhüter Martin Dinkel das 1:1 und zeigte, dass er nach dem Karriereende von Ferdinand Kozel die Zukunft des VfB sein kann.

Die Hoffnung auf Wasserburger Schützenhilfe sank zudem, weil der TSV 1865 Dachau mit 2:0 gegen Schwabmünchen führte. Das bedeutete, dass Wasserburg auch ein Sieg nicht reichen würde, um den Abstieg zu vermeiden. Ab der 80. Minute hatte auch VfB-Trainer Matthias Strohmaier das Handy in der Hand, um bei einem Tor in Wasserburg in die Offensive zu gehen.

Abseitsstellung verhindert Elfmeter

Tatsächlich jedoch machten die Gäste aus Donaustauf in der 87. Minute das Tor und bejubelten das wie den Regionalliga-Aufstieg. Die Führung ging in Ordnung, obwohl die Hallbergmoos ein Gegner auf Augenhöhe war. In der Nachspielzeit war die Abstiegsrelegation fix – aber die Donaustaufer mussten noch einen Schockmoment in der 95. Minute überstehen: Nach einem abgewehrten Schuss wurde Hammerl per Kung-Fu-Tritt niedergestreckt. Lediglich eine Abseitsstellung des künftigen Fußball-Ruheständlers verhinderte einen Elfmeter, mit dem die Aufstiegsrelegation von Donaustauf gegen Greuther Fürth II wie eine Seifenblase hätte platzen können.

Die Gäste hätten sich bei einem Unentschieden nicht beschweren können. Aber auch so nahm VfB-Coach Matthias Strohmaier mit, dass man die Bayernliga in den vergangenen Wochen gut aufgemischt hat: „Es ist Wahnsinn, dass wir als Vierter der Rückrundentabelle Abstiegsrelegation spielen müssen. Und Donaustauf muss nach diesem Spiel sehr froh sein, dass sie Relegation spielen dürfen.“

