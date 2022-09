VfB Hallbergmoos: Neue Herausforderung für den Trainer - Strohmaier muss Konkurrenzkampf moderieren

Neustart nach Derbysieg?

Der VfB Hallbergmoos präsentierte sich im Derby gegen den FC Ismaning endlich wieder bayernligatauglich. Ein Grund ist der neu entfachte Konkurrenzkampf.

Hallbergmoos – Die Stimmung war wie beim Saisonstart: Die Hallbergmooser Fans begrüßten ihre Mannschaft mit rot-gelben Luftballons und feuerten diese dauersingend an, als wären 2000 Menschen im Stadion. Aber auch die Protagonisten auf dem Rasen verkörperte beim 2:1-Derbysieg gegen den FC Ismaning (wir berichteten) einen Neuanfang.

Strohmaier: „Die wichtigste Veränderung war der Konkurrenzkampf um die Plätze“

Der VfB Hallbergmoos hatte elf Spieler auf dem Platz und zehn auf der Ersatzbank. Trainer Matthias Strohmaier konnte nach seiner Rotsperre sogar darauf verzichten, sich selbst auf den Spielberichtsbogen zu schreiben. Stephan Thee kam von der Bank, weil er durch seine Arbeit als Polizist unter der Woche nicht trainieren konnte. Diesen Luxus hätte man sich in den vergangenen Wochen ebenfalls nicht leisten können. Gegen Ismaning war es ein Statement, in der Schlussphase einen solchen Routinier bringen zu können. „Wir hatten einen geilen Spirit auf dem Platz", sagte Trainer Matthias Strohmaier. „Und es hat sich das bestätigt, was sich unter der Woche im Training schon angedeutet hatte. Die wichtigste Veränderung war der Konkurrenzkampf um die Plätze, der in den vergangenen Wochen quasi nicht vorhanden war. Und nun kam die Veränderung von null auf hundert."

Nach dem Sieg gegen Ismaning hat Strohmaier mit der Moderation dieses Konkurrenzkampfs ganz neue Aufgaben: Auf der einen Seite muss er seinen Spielern deutlich machen, dass der Sieg gegen den Nachbarn nur ein erster Schritt eines längeren Wegs war, um aus dem Tabellenkeller herauszukommen. Auf der anderen Seite gab es nicht berücksichtigte Ersatzspieler, die nach der Partie etwas die Köpfe hängen ließen. Wer wieder in die Mannschaft will, muss das nun im Training zeigen.

VfB Hallbergmoos: Happi Monthe macht mit Traumfreistoß den Deckel drauf

Dann wäre da noch dieses Traumtor von Brandon Happi Monthe. Innenverteidiger sind bekannt für wuchtige Kopfballtore nach Ecken, weniger für kunstvolle Freistöße. Strohmaier war richtig begeistert: „Das ist schon ein kleines Fußballmärchen, wenn so ein junger Innenverteidiger den Freistoß wie Cristiano Ronaldo schießt.“ Im Training und beim Aufwärmen hatte er gute Schüsse, deshalb gab man ihm den Ball. Für den 19-Jährigen war es sein Premierentor beim erst vierten Einsatz im Herrenbereich. Der Coach fügte grinsend hinzu: „Wir haben drei Minuten zuvor unseren Freistoßschützen Andi Kostorz ausgewechselt. Das muss man der Fairness halber dann doch erwähnen.“ NICO BAUER

