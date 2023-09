VfB Hallbergmoos: Pflichtsieg-Wochen vor dem heißen Herbst

Von: Nico Bauer

Gut verteidigt ist halb gewonnen: (v. l. in Rot) Carl Opitz, Slavko Radovanovic und Co. gaben den Gegnern zuletzt kaum Raum zur Entfaltung. © Lehmann

Die Fußballer des VfB Hallbergmoos treffen im dritten Teil des Heimspiel-Viererpacks auf 1860 Rosenheim. Große personelle Änderungen wird es nicht geben.

Hallbergmoos – Die Fußballer des VfB Hallbergmoos befinden sich mittendrin in ihren Heimspielwochen. Aufgrund des Heimrechttauschs mit dem TSV 1860 Rosenheim bestreitet das Landesliga-Team vier Partien in Folge auf dem eigenen Platz. Zwei Siege gab es schon – und nun wartet Teil drei mit dem Duell der Bayernliga-Absteiger. Anpfiff der Partie gegen Rosenheim ist am Samstag um 14 Uhr.

VfB-Trainer Florian Brachtel will beim Heimspiel-Viererpack eine gute Basis für den heißen Herbst legen. Bis Ende September haben die Hallbergmooser auf dem Papier durchwegs lösbare Aufgaben. Danach warten am Ende der Hin- und zu Beginn der Rückrunde die aktuellen Spitzenmannschaften des Landesliga-Klassements. „Wir haben jetzt einen Monat Vorlauf für die Wochen der Wahrheit“, sagt Brachtel. Erfolge im September sind eine Grundvoraussetzung, wenn man ganz vorne mitmischen will.

Hallbergmoos seit 326 Minuten ohne Gegentor

Aktuell sind die Hallbergmooser seit 326 Minuten ohne Gegentor – und diese Serie würde der VfB gerne fortsetzen. Brachtel traut das seiner Mannschaft auf alle Fälle zu, weil es gegen Gegner aus dem unteren Drittel der Liga geht und seine Elf zuletzt mit ihrer Defensivarbeit beeindrucken konnte. „Unsere Stabilität in den letzten Wochen hat gut getan“, sagt der Coach. Und er erinnert an einen Satz seines alten Trainer-Lehrmeisters und Ex-Profis Uwe Wolf: „Wenn hinten die Null steht, dann hat man schon einmal einen Punkt sicher.“

Brachtel wandelt die Floskel für seine Mannschaft und die Landesliga ein wenig ab: „Wenn die Null steht, dann gewinnen wir wahrscheinlich. In der Liga gehen die Spiele ja eher 6:4 als 2:0 aus.“ Der VfB hat bei den beiden 0:0-Partien in Wasserburg und Eggenfelden jedoch auch schon trotz funktionierender Defensive gefühlt verloren. Zuletzt fand das Team aber auch in zähen Spielen Lösungen vor dem Tor – auch wenn die teilweise nicht sehr spektakulär waren.

VfB erwartet ein spannender Spätherbst

Gegen die zuletzt etwas stärkeren Rosenheimer (zehn Zähler aus fünf Matches) winkt Hallbergmoos zudem die Spitzenplatzierung in der Heimtabelle. Mit vier Siegen und einer Niederlage ist der VfB aktuell Zweiter hinter Überraschungsteam FC Unterföhring (vier Siege, ein Unentschieden). „Es ist uns wichtig, die Zuschauer mitzunehmen“, betont Brachtel. Die legten in der vergangenen Bayernliga-Saison, als die Hallbergmooser phasenweise chancenlos waren, eine große Leidensfähigkeit an den Tag und sollen nun wieder mit Erfolgen verwöhnt werden. Mit Siegen in den September-Pflichtwochen hat die Mannschaft auch die Möglichkeit, Euphorie für die heißen Spiele im Herbst beim aktuellen Spitzenreiter TSV Grünwald und zu Hause gegen den Zweiten FC Schwaig zu entfachen.

In personeller Hinsicht gibt es derzeit kaum Gründe, etwas zu verändern. Die Mannschaft steht und sie wird wohl auch so beisammen bleiben, wenn hinten weiterhin die Null steht und sich niemand verletzt.

Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Hundertmark – Opitz, Mayr, Mömkes – Lucksch, Küttner, Schmuckermeier, Radovanovic – M. Sassmann, Krause – David.

