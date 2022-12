VfB Hallbergmoos: Pokalerfolg zum Jahresabschluss – Kegler erreichen das Viertelfinale des DKBC-Cups

Damir Cekovic zeigte sich nach dem Viertelfinal-Einzug zufrieden. © cob

Die Kegler des VfB Hallbergmoos beenden das Jahr mit einem Sieg. Durch ein 6:2 gegen den SV Wernburg ziehen sie ins Viertelfinale des DKBC-Pokals ein.

Hallbergmoos – Es war die letzte Partie für die Bundesliga- Kegler des VfB Hallbergmoos in diesem Jahr. Im Achtelfinalspiel des DKBC-Pokals empfing man den Bundesligisten SV Wernburg und gewann mit 6:2 Punkten bei 15:9 Sätzen und 3690:3544 Holz. Zuletzt war der SV Wernburg am 19. November zum Bundesliga-Spiel zu Gast beim VfB, damals mussten die Thüringer eine 0:8-Niederlage einstecken.

VfB Hallbergmoos liegt nach dem ersten Durchgang zurück

Diesmal kamen die Wernburger etwas verspätet an und mussten das Fehlen der beiden Zeh-Brüder kompensieren. Auf Hallbergmooser Seite fehlten Lukas Funk und Dietmar Brosi. Bei der Begrüßung der beiden Teams betonte Mannschaftskapitän Damir Cekovic, dass der DKBC-Pokal seine eigenen Gesetze schreiben würde. Dies zeigte sich bereits im ersten Spiel zwischen dem Hallbergmooser Mario Nüsslein und Manuel Hopfe vom SVW. Ersterer gewann die Partie und holte souverän den Mannschaftspunkt für den VfB mit 4:0 Sätzen bei 645:580 Holz.

Extrem umkämpft war die Partie von Patrick Krieger gegen Paul Sommer. Nur haarscharf konnte Krieger den zweiten Mannschaftszähler für Hallbergmoos eintüten. Bei 2:2 Sätzen war es bei 621:620 Holz ein einziger Kegel mehr, der die Entscheidung zugunsten des VfB brachte.

Keine Chance dagegen hatte Tobias Kramer gegen den sehr stark aufspielenden Daniel Barth. Der Wernburger siegte mit der Tagesbestleistung von 676 Holz, Kramer holte deren 609 und gab alle vier Sätze ab. Damit lagen die Wernburger nach dem ersten Durchgang überraschend um ein Holz mit 1876:1875 und 3:2 Punkten vorne.

VfB Hallbergmoos: Dirnberger und Cekovic bringen die Wende

Doch anschließend wendete sich das Blatt: Mathias Dirnberger zog mit 4:0 Sätzen und 622:548 Holz den Mannschaftspunkt gegen Raven Michel an Land, und auch Damir Cekovic war gegen Kevin Möller erfolgreich. Er machte mit 621:526 Holz und 4:0 Sätzen seinen Teamzähler klar. Bogdan Tudorie dagegen musste seinen Mannschaftspunkt bei 1:3 Sätzen an Oliver Herrfurth abgeben. Mit 572:594 Holz unterlag er dem Wernburger.

Nach der Partie zeigte sich Mannschaftskapitän Damir Cekovic zufrieden mit dem Ergebnis und freute sich über den Einzug in die nächste Runde des DKBC-Pokals. Während mit dem VfB auch schon Rot-Weiß Zerbst, der SKC Unterharmersbach und der TSV Breitengüßbach die Runde der letzten Acht erreicht haben, finden am 28. Januar noch die vier restlichen Achtelfinalpartien statt. Die Viertelfinals werden am 29. und 30. April ausgetragen. Am 7. Januar geht es mit der Bundesliga weiter, dann tritt der VfB Hallbergmoos beim zu Hause noch ungeschlagenen Tabellendritten SKK Raindorf an. cob