Sechs Minuten fehlten zum Überraschungssieg: VfB Hallbergmoos überzeugt in Augsburg

Von: Nico Bauer

David Küttner erzielte kurz vor der Halbzeit sein erstes Saisontor. © nb

Nach der Versetzung von vier Spielern in die 2. Mannschaft fuhr Hallbergmoos mit nur 14 Kickern zu Schwaben Augsburg - und holte beim 1:1 (1:0) einen Punkt.

Hallbergmoos - Erst sechs Minuten vor Schluss gelang Marco Zupur für die Augsburger der Ausgleich – und das mit einem ziemlichen Glückstor: Ein seitlicher Freistoß bahnte sich den Weg durch die Vollversammlung im Strafraum und kullerte dann in gefühltem Zeitlupentempo ins lange Eck. Zu dem Zeitpunkt, als die Spieluhr fast heruntergelaufen war, deutete nicht viel auf das Comeback der Schwaben hin. Augsburg hatte kaum Torchancen.

Coach Strohmaier: „Wir waren zwar nur 14 Mann, aber eine Einheit“

„Wir waren zwar nur 14 Mann, aber eine Einheit“, sagte Trainer Matthias Strohmaier und stellte fest, dass die knallharten Maßnahmen unter der Woche auch auf dem Platz Ergebnisse brachten. Diesmal kämpfte wieder einer für den anderen, und man hatte die Augsburger im Griff. So gut hatte das im Umfeld des VfB selbst der kühnste Optimist nicht erwartet.

In der ersten Halbzeit machte Schwaben Augsburg das Spiel und Hallbergmoos das Tor. Das kam aber nicht zufällig, weil der Vorletzte die besseren Chancen hatte. Bei dem Treffer ging der Matchplan des Underdogs perfekt auf, auch weil diesmal das hart erarbeitete Quäntchen Glück dazukam: Nach einem Ballgewinn schaltete der VfB schnell um und hatte Platz. Der Schussversuch von Fabian Diranko wurde abgefälscht und fiel direkt vor die Füße von David Küttner, der dann das Tor machte (44.).

Leider spielte der VfB seine Angriffe kaum zu Ende

Nach der Pause versuchten die Hallbergmooser, mit viel Leidenschaft den Überraschungssieg nach Hause zu kämpfen. Dabei hatte man im Ansatz immer wieder Konterräume, spielte die Angriffe aber nicht zu Ende. Das war angesichts des tief im Keller gelagerten Selbstvertrauens der Hallberger Kicker aber auch nicht zu erwarten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Trainer Matthias Strohmaier hatte den Frust über die verlorenen Punkte nach dem Spiel schnell abgeschüttelt. Er hatte eine ganz andere Botschaft an die Mannschaft: „Das war nicht ein Schritt nach vorne, sondern zwei.“ Mit dem Punkt hielt man den ebenfalls unentschieden spielenden Letzten Rosenheim weiter hinter sich, aber auch das spielte diesmal nicht wirklich eine Rolle. Es blitzte wieder der VfB Hallbergmoos auf, der in der Vorsaison mit unendlichem Willen dem Abstieg entkam und das wie die Meisterschaft feierte. Strohmaier sagte schon kurz nach dem Spiel in Augsburg, dass man mit diesem Aufwand und mit dieser Einstellung schon bald mehr Punkte holen werde. Deshalb schauen die Hallbergmooser in erster Linie auch auf sich – und nicht auf andere.