Hallbergmooser bleiben nach 2:1 über Rosenheim auf Tuchfühlung zur Spitze

VfB zehrt vom Blitzstart

von Nico Bauer schließen

Nach der 14-tägigen Ligapause hat der VfB Hallbergmoos da weitergemacht, wo er aufgehört hat. Gegen den SB/DJK Rosenheim gab es gestern Abend einen 2:1 (2:1)-Sieg.

Nach zwölf Minuten führte der VfB bereits 2:0, und Rosenheim hätte sich über ein 0:3 auch nicht beschweren dürfen. Schon in der 3. Minute ließ Gerrit Arzberger freistehend eine Mega-Chance liegen, keine 60 Sekunden später wurde Tobias Krause gefoult, und Andi Kostorz verwandelte den Elfmeter. Malcom Olwa-Luta erhöhte dann mit einem Kracher aus spitzem Winkel (12.). Der Start versprühte Euphorie, den VfB-Fans gefiel es.

Das dritte Tor des Spiels machten auch die Hallberger, aber tragischerweise stand es in der 15. Minute nur noch 2:1. Nach einer scharfen Hereingabe von Ofenmacher ins Getümmel war der Ball auf einmal drin, und der ausbleibende Torjubel deutete auf ein Eigentor hin.

Mit dem Tor drehte sich das Spiel etwas, weil jetzt auch der Gast mitmischte. Rosenheim hatte Chancen zum Ausgleich und hätte auch einen Elfer bekommen können. Über die ersten 45 Minuten hinweg war die knappe Führung des VfB dann aber doch verdient.

Nach dem Seitenwechsel bekam das Spiel die nächste Wendung, die für den VfB keine gute war. Rosenheim schob an, war permanent im Vorwärtsgang und Hallbergmoos reagierte zu passiv auf diese grün-weiße Offensive. Spätestens beim Lattenkracher in der 61. Minute war die Führung nur noch glücklich. VfB-Trainer Gedi Sugzda stärkte die Defensive, und kurz darauf verpasste Gerrit Arzberger bei einem Konter das mögliche 3:1 (68.).

Zumindest gelang es den Hallbergmoosern jetzt wieder, sich zu befreien und auch die Rosenheimer Abwehr vor knifflige Aufgaben zu stellen. Die Gäste hatten richtig Glück, als Maximilian Zeisl in der 75. Minute nach einer Freistoßflanke nur den Pfosten traf. Auch wenn der Gast mehr Ballbesitz hatte, die zwingendere Mannschaft war Hallbergmoos. Im Stil einer Spitzenmannschaft schaffte man es, mit cleverer Spielweise den Gegner aus Rosenheim vom eigenen Strafraum fern zu halten und an der Uhr zu drehen.

Das von Gedi Sugzda im Vorfeld befürchtete Geduldsspiel ist mit den zwei frühen Toren zwar ausgeblieben, aber letztlich war der Heim-Dreier doch eine Form von Arbeitssieg. Am Ende wurde es hektisch, weil die Rosenheimer ein wenig die Nerven verloren. Durch Rot wegen einer Schiedsrichterbeleidigung dezimierten sich die Gäste bei der angedachten Schlussoffensive. Die Hallbergmooser waren in dieser Phase dem dritten Tor näher, aber in der Nachspielzeit hatte der VfB bei einem Distanzschuss wieder etwas Glück, als das Leder nur knapp am Kasten vorbei rauschte.

Mit zehn Punkten aus vier Spielen ist man weiter gut im Geschäft. Der VfB fährt nun mit breiter Brust am Dienstag zum TSV Grünwald, der gestern eine dramatisch verlaufene Partie in Kastl nach zweimaligem Rückstand noch 4:3 gewann.