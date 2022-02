VfB Hallbergmoos: „Magic Kosti“ macht das Stadion zum Tollhaus - Zauberfreistoß zum Sieg

Von: Nico Bauer

Teilen

Mit vereinten Kräften zum Sieg: Christoph Mömkes, Kapitän Dennis Hammerl und David Küttner (ab 2. v. l.) werfen sich in den Hankofener Dauerbeschuss. © (leh)

Wie im Film: Andreas Kostorz zaubert den Ball per Freistoß ins Netz. Zum Siegtreffer in der Nachspielzeit. Gegen Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing.

Hallbergmoos – Es läuft die Nachspielzeit: In gefühltem Zeitlupentempo fliegt der Ball über die Mauer und schlägt zentimetergenau links oben ein. Andreas Kostorz trifft ins Glück und bringt mit seinem Traumfreistoß dem Spitzenreiter SpVgg Hankofen-Hailing die dritte Saisonniederlage bei.

Das Fazit nach dem furiosen Start ins Punktspieljahr und dem 1:0 (0:0)-Sieg des VfB Hallbergmoos: Der Aufsteiger hat mehrere fette Ausrufezeichen gesetzt und ist in der Bayernliga nur noch vier Punkte von den Nichtabstiegsplätzen entfernt.

Auch wenn Tabellenführer Hankofen-Hailing mit 14 Zählern Vorsprung überwinterte, war die Nummer eins der Liga nie die Mannschaft, die alles in Grund und Boden schießt. Das war auch am Samstag in Hallbergmoos so, weil die Gäste erst die Kontrolle über die Partie sicherten und dann in zweiter Linie über das Führungstor nachdachten. Im ersten Durchgang hatte Hankofen-Hailing drei Großchancen, wobei es beim Lattenkopfball von Sturmkante Andreas Wagner nach einer Ecke ganz besonders eng war (23.).

Der VfB nahm das torlose Remis zwar etwas glücklich in die Kabine mit, aber das Team hatte sich diesen ersten Teilerfolg mit einer kompakten Defensive erarbeitet. Jeder kämpfte für den anderen, Hankofen-Hailing bekam den Führungstreffer nicht auf dem Silbertablett serviert. Im Spiel nach vorne wurde es aus Sicht der Hallberger spannend, als sich Tobias Krause zweimal auf der rechten Seite durchtankte. Er fand dann aber in der Mitte keinen Abnehmer.

Nach der Pause wurde der VfB gefährlicher und hatte seinerseits drei Top-Möglichkeiten. Einen Krause-Kopfball parierte der Torwart mit viel Glück, Mitte der zweiten Hälfte war das Großchancen-Verhältnis ausgeglichen. Danach kippte die Partie wieder, der Primus erhöhte den Druck. Die Hallbergmooser Fußballer hatten kaum noch Zeit für einen kontrollierten Spielaufbau, in den Schlussminuten drohte das 0:1.

Doch da war ja noch Magic Kosti! In der 91. Minute bekam er seinen letzten Freistoß des Tages zugesprochen, nachdem zuvor nicht allzu viel bei seinen Standards herausgekommen war. Der VfB-Anführer, der auch gegen Hankofen wieder viel abgeräumt hatte, hob den Ball über die Mauer und zeigte, dass Fußball auch große Kunst sein kann. 650 Zuschauer machten das Stadion am Airport nun zum Tollhaus.

Doch die Party war mit dem Torjubel noch nicht eröffnet. Der Schiedsrichter ließ sechs Minuten nachspielen – diese 300 Sekunden zwischen dem Führungstreffer und dem umjubelten Abpfiff fühlten sich wie eine Ewigkeit an. Hankofens Torwart stürmte mit, die Hallbergmooser standen unter Dauerbeschuss. Zweimal parierte Keeper Ferdinand Kozel überragend, einmal klärten alle miteinander auf der Linie. (nb)