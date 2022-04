VfB Hallbergmoos: Ausgleich nach 0:2 Rückstand hält nur kurz - Regensburg holt Auswärtssieg

Von: Nico Bauer

Die Torschützen des VfB im Duett: Mert Sahin (l.) und Kaan Aygün stellten den Gleichstand zum 2:2 her, doch schon kurz darauf fiel der Regensburger Siegtreffer. © Riedel

Trotz einem Zwei-Tore-Rückstand kommt der VfB nochmal zurück. Durch das Tor von Christian Schmidt gelingt Jahn Regensburg auswärts doch noch der Siegtreffer.

Hallbergmoos – Eine Halbzeit lang war der VfB Hallbergmoos hoffnungslos unterlegen, dann hätte man sich doch noch fast einen Punkt erkämpft. Letztlich verlor man die Bayernliga-Partie gegen den SSV Jahn Regensburg II mit 2:3. Die Favoritenrolle wurde gleich in den ersten Minuten klar verteilt. Starke Regensburger machten vom Anpfiff weg Dampf und wollten eine schnelle Führung, den Gastgebern blieb nur die Zuschauerrolle. Regensburg hatte in den ersten zehn Minuten zwei Torchancen, die allesamt saßen.

Das 0:2 war angesichts des Spielverlaufs absolut logisch. Schon das erste Tor erzielten die Gäste mit spielerischer Lockerheit. Beim ersten Schuss rettete noch der Pfosten für die Hallberger, aber Kelvin Onuigwe musste nur noch den Ball ins leere Tor schieben. Bei Treffer Nummer zwei hatte der VfB etwas Pech, dass die abgefälschte Hereingabe Christian Schmidt direkt vor die Füße fiel und der ohne Mühe einschieben konnte. Der Oberpfälzer Start war gnadenlos effektiv, dann folgte eine fußballerische Demonstration. Die Gäste waren in dieser Verfassung der wohl stärkste VfB-Gegner im bisherigen Saisonverlauf und waren in allen Belangen überlegen. Mitte der ersten Hälfte war das 0:2 schon eher glücklich, zur Pause hätte sich im VfB-Lager niemand über einen höheren Rückstand beschweren können.

VfB-Torwart Martin Dinkel bewahrte mit einigen starken Paraden seine Mannschaft vor einem schlimmeren Ergebnis. Der VfB bekam schon im Spielaufbau nahezu keine Luft zum Atmen, verlor auch zweimal den Ball beim letzten Mann. Das Defensivverhalten erinnerte ein wenig an die Vorrunde, war aber auch teilweise dem starken Gegner geschuldet. Es wäre nicht verwunderlich, wenn diese Regensburger nächstes Jahr eins höher in der Regionalliga spielen. Doch nach 45 Minuten Vorführung kam eine Reaktion des VfB, man wollte sich offensichtlich nicht kampflos ergeben. In den ersten drei Minuten der zweiten Hälfte verzeichnete der VfB drei Abschlussversuche und eine Ecke, was schon mehr war als in der ersten Halbzeit.

VfB kommt zurück und gleicht aus - Jahn Regensburg mit der Antwort

Da gab es nur einen Schuss von Aygün, der knapp daneben ging (28.). Nach der Anfangsoffensive legte Mert Sahin noch eine kuriose Bogenlampe nach. Mit dem 1:2 war das Spiel auf einen Schlag wieder offen (57.). Und es wurde noch besser: Kaan Aygün machte nach einem Querschläger mit einer Chance aus dem Nichts den Ausgleich (65.), doch schon 100 Sekunden später schlugen die in der zweiten Halbzeit blassen Regensburger nach einem heftigen Abwehrfehler zurück – 2:3.

Nach Gelb-Rot für einen Gästespieler versuchten die Regensburger fortan, mit vielen Wechseln dem Spiel seinen Rhythmus zu nehmen. Gegen einen volles Risiko gehenden VfB hatte der Jahn noch zweimal das 2:4 auf dem Fuß und gewann aufgrund der ersten Hälfte verdient. (Nico Bauer)

VfB Hallbergmoos - Jahn Regensburg II 2:3 (0:2).

Aufstellung: Dinkel – Mömkes, Giglberger, Opitz, Schmit (88. Mühlrath) – Beetz (67. Diranko), Kostorz, Sahin – Aygün (82. M. Schrödl), Werner – Cazorla.

Tore: 0:1 Onuigwe (5.), 0:2 Schmidt (9.), 1:2 Sahin (57.), 2:2 Aygün (65.), 2:3 Schmidt (67.).

Gelbe Karte: Sahin, Schmit, Hammerl, Kostorz, Mömkes.

Gelbrot: Moritz (75., wiederholtes Foulspiel).

Schiedsrichter: Hendrik Hufnagel (Lenzfried). Zuschauer: 190.