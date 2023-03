VfB Hallbergmoos: Star-Neuzugang Matthias Ostrzolek überstrahlt alles

Von: Nico Bauer

Darf er gleich von Beginn an ran? Matthias Ostrzolek, hier noch im Trikot von Admira Wacker. © IMAGO/GEPA pictures

Beim Freitagsspiel des VfB Hallbergmoos werden alle Blicke auf Matthias Ostrzolek gerichtet sein. Der Coach lässt aber offen, ob der Neue von Beginn an spielt.

Hallbergmoos – Realistisch gesehen, gibt es für die Fußballer des VfB Hallbergmoos nur noch eine Chance, ohne Relegation den Klassenerhalt zu schaffen: Das ist das Erreichen des 14. Platzes, der im Quervergleich mit der Nummer 14 der Bayernliga Nord den direkten Ligaverbleib bringen kann. In der Süd-Staffel steht der TSV Dachau 1865, der aktuell zwölf Punkte mehr als der VfB hat, auf diesem Rang. Im direkten Duell am Freitag (19.30 Uhr, Stadion am Airport) könnte Hallbergmoos etwas Boden gut machen.

Und dann ist da natürlich die Vorfreude auf Star-Neuzugang Matthias Ostrzolek (32). Es wäre keine Überraschung, wenn sich der Fanclub zur Begrüßung etwas einfallen lässt. Sportleiter Anselm Küchle verspricht den Fans einen bodenständigen Ex-Profi, der Bock auf Hallbergmoos hat: „Das Geld war bei den Gesprächen nie ein Thema“, sagt Küchle. „Ihm geht es nicht darum. Er bekommt lediglich den Fahrtkostenausgleich.“

Sportleiter Anselm Küchle: „Das Geld war bei den Gesprächen nie ein Thema.“ © VfB

Welche Position passt für Ostrzolek am besten?

Alle anderen Fragen rund um den prominenten Neuzugang muss VfB-Trainer Florian Brachtel beantworten, der wie bei allen Spielern auf das Miteinander setzt. Er kündigte an, mit Ostrzolek das Gespräch zu suchen und zu eruieren, wie er seine Rolle in der Mannschaft sieht. Brachtel ist nicht der Zampano, der etwas festlegt und dem kickenden Personal überstülpt. Der Trainer will zusammen mit dem Neuen ausloten, auf welcher Position er Spaß hat und den Hallbergern am besten helfen kann. Dabei lässt der Coach auch die Frage offen, ob der neue VfB-Superstar von Beginn an spielen oder auf der Bank sitzen wird. Brachtel hat im Kopf, dass Ostrzolek zwar topfit ist, aber eben auch viele Monate kein Pflichtspiel bestritten hat.

So oder so: Auf dem Platz stehen elf Mann – und da hat der Konkurrenzkampf in den vergangenen Wochen deutlich Fahrt aufgenommen. David Lucksch steht wieder zur Verfügung, und vor allem Tobias Krause macht Druck: Als Joker erzielte er in den beiden Partien nach der Winterpause zwei der drei VfB-Tore. Zudem empfiehlt er sich mit guten Trainingsleistungen für die Startformation. Auch Philipp Beetz ist nah dran an der ersten Elf, es wird also Härtefälle geben.

VfB muss von der ersten Minute an hellwach sein

Krause oder auch der zuletzt ebenfalls nur eingewechselte Simon Werner könnten Faktoren sein bei dem Ziel, von Beginn an in die Partie zu finden. „Wir haben seit der Winterpause immer in der zweiten Halbzeit gut gespielt und hatten dann die Chance auf Punkte“, sagt Brachtel. Diesmal fordert er, dass sein Team von der ersten Minute an hellwach ist. „Mit den Dachauern haben wir einen Gegner auf Augenhöhe.“ Einen, der ebenfalls im Abstiegskampf steckt.

Über die Verringerung des Rückstands zu Platz 14 denkt der Trainer jedoch nicht wirklich nach. „Ich schaue nicht auf die Tabelle“, sagt er immer wieder deutlich. Aktuell haben die Hallberger zwei Zähler Vorsprung auf den einen Abstiegsplatz, nachdem 1860 Rosenheim mit zwei Niederlagen ins neue Jahr gestartet ist. Klar ist auch, dass der 13. Rang kein Thema mehr sein dürfte: Der VfB müsste dafür 19 Punkte aufholen, was bei elf ausstehenden Spielen nur noch theoretisch möglich ist. Es geht erstmal darum, näher an Dachau heranzukommen.

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Dinkel – Petschner (Opitz), Monthe, Giglberger, Mömkes – Kostorz, Beetz (Küttner), Ostrzolek (Czech), Werner (Lucksch) – Diranko, Krause (David).

