VfB Hallbergmoos: Stürmer-Tore gern gesehen

Von: Nico Bauer

Aktuell gesetzt: Slavko Radovanovic scheint die lange gesuchte Lösung auf der Rechtsverteidiger-Position zu sein. © leh

Der VfB Hallbergmoos will im Heimspiel gegen den SV Bruckmühl an die „sehr positiven Tendenzen“ der vergangenen Wochen anknüpfen.

Hallbergmoos – Vier Punkte aus drei Partien: eine mittelprächtige, wenn nicht gar eine magere Ausbeute für einen Absteiger, der vorne mitspielen möchte. Der VfB Hallbergmoos befindet sich nach dem Abstieg in die Landesliga in einem Selbstfindungsprozess – und dieser schreitet voran. Wirklich in Ordnung ist der Start aber nur, wenn in den nächsten Matches Siege folgen. Am Freitagabend (19 Uhr) bietet sich zu Hause gegen den SV Bruckmühl die nächste Chance.

VfB Hallbergmoos: Hundertmark und Moritz Sassmann zeigen, warum sie geholt wurden

„Wir haben sehr positive Tendenzen“, sagt Trainer Florian Brachtel. Der 3:0-Sieg gegen den FC Unterföhring war nach der schier unfassbaren Sieglos-Serie von 23 Ligaspielen Balsam für die Seele, aber vor allem das 2:2 gegen den SB Chiemgau Traunstein zeigte, dass der VfB auf Augenhöhe mit den Spitzenteams der Liga agieren kann. „Das war ein guter Gradmesser“, urteilt der Coach. „Und es gibt uns ein gutes Gefühl, dass wir auch gegen die Besten mithalten können.“ Das machte das 2:2 nach zwischenzeitlicher 2:0-Führung verkraftbar.

Nach der Englischen Woche zum Auftakt haben die Hallbergmooser ein paar Antworten bekommen: Torwart David Hundertmark ist der Schlussmann, der dem VfB Punkte retten kann. Der Megapatzer vom ersten Spiel ist schon fast vergessen. Und Slavko Radovanovic hat die jahrelange Suche nach einem Rechtsverteidiger beendet. Der Serbe ist offensiv wie defensiv ein Gewinn. Moritz Sassmann kam als Königstransfer und liefert, als wäre es das Leichteste auf der Welt. Mit drei Toren in drei Partien ist er bis dato der Toptorjäger der Hallbergmooser. Es gibt aber noch Baustellen – wie etwa den Sturm, wo der Torjäger mit der Garantie von 15 plus X Treffern nicht in Sicht ist. Fabian Diranko hat bisher als einziger Angreifer getroffen, aber in der B-Note eine super Bilanz. Der 24-Jährige, der zum Saisonstart noch nicht ganz fit gewesen war, hat in Traunstein beispielsweise als mitspielender Stürmer beide Treffer vorbereitet. Maurice David konnte sich hingegen bislang kaum in Szene setzen, aber auch ihm stellt Trainer Brachtel ein gutes Zeugnis aus: „Maurice bindet vorne viele Gegenspieler und arbeitet viel fürs Team.“ Der Mittelstürmer hat Räume geschaffen, welche die Mittelfeldspieler Moritz Sassmann (3) und Fabian Czech (2) für ihre fünf Tore nutzen konnten.

Mit dem SV Bruckmühl kommt die Überraschungsmannschaft der Vorsaison ins Stadion am Airport. Der Club war lange der Liga enteilt und verspielte den sicher geglaubten Aufstieg mit einer Niederlagenserie auf den letzten Metern. In dieser Runde stehen bisher zwei Remis zu Buche. Für die Hallbergmooser gilt, dass man solche Spiele gewinnen muss, wenn man am Ende der Saison in den Top Fünf der Tabelle stehen möchte.

Gegenüber des starken Auftritts in Traunstein dürfte sich personell nicht viel ändern. Tobias Krause könnte in die Startelf rutschen, und Florian Schmuckermeier dürfte nach einem Kurzeinsatz früher eingewechselt werden. Er hat seine Klasse zuletzt schon angedeutet. NICO BAUER

Aufstellung:

Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, Y. Sassmann – Lucksch, Küttner, M. Sassmann, Czech (Krause) – Diranko, David.

