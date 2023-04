Ein weiterer Schritt nach vorne: VfB Hallbergmoos trotzt unbequemen Erlbachern ein Remis ab

Von: Nico Bauer

Eins gegen eins: Felix Breuer (r.) versucht bei Regen und schwierigem Geläuf alles, um sich gegen seinen Erlbacher Gegenspieler zu behaupten. Der VfB-Akteur musste später verletzt ausgewechselt werden. © Christian riedel

Der VfB Hallbergmoos sammelte mit dem 1:1 (1:0) gegen den SV Erlbach immerhin einen Punkt im Kampf gegen den direkten Abstieg.

Hallbergmoos – Der Tabellenletzte der Bayernliga steht somit im Rennen um den letzten Relegationsplatz noch einen Zähler hinter Rosenheim. Das Duell mit dem SV Erlbach hat eine Geschichte, weil sich die beiden Vereine lange in der Landesliga Südost duelliert haben. Im Gegensatz zum VfB hat Erlbach den Klassenerhalt schon fast sicher.

Der VfB ging seinerseits mit dem Selbstvertrauen der starken Leistung in Kirchanschöring in die Partie und hielt gut dagegen. Das ein oder andere Mal zeigte sich die Heimmannschaft zu Beginn in der Offensive, wobei Erlbach den etwas zwingenderen Eindruck machte. Im Großen und Ganzen war die erste Halbzeit aber ein klassisches 0:0-Spiel, wie es in Partien mit den Erlbacher Fußball-Arbeitern öfter der Fall ist.

Bitter für den VfB war eine erneute verletzungsbedingte Auswechslung: Felix Breuer bestritt nach langer Pause sein zweites Spiel links hinten und musste mit einer Muskelverletzung nach einer halben Stunde raus. Der gerade genesene Moritz Mühlrath bekam somit den Kaltstart, den Breuer in der Vorwoche hatte.

Als sich die Zuschauer schon fertigmachten für den Pausentreff am VfB-Kiosk, gab es noch eine Ecke – und die brachte das 1:0. Fabian Czech, der Kleinste im Strafraum, drückte den Ball mit der Hüfte über die Linie und startete aus dem Getümmel heraus seinen Jubellauf. Nach den vier teilweise unglücklichen 1:2-Niederlagen zuletzt hatte sich die Elf von Trainer Florian Brachtel dieses Ballglück verdient.

SV Erlbach: Verdienter Ausgleich durch abgefälschten Schuss

In der zweiten Halbzeit wurde deutlich, dass sich Erlbach schwertut, wenn es das Spiel machen muss. Der VfB stand kompakt, spielte aber die Kontermöglichkeiten nicht gut zu Ende. Thomas Breu vergab nach gut einer Stunde eine Topchance für die Gäste.

Die zweite Chance aus dem Nichts brachte dann den verdienten Ausgleich (69.): Einen Schuss, der weit neben das Tor gegangen wäre, blockte ein VfB-Verteidiger so, dass Sebastian Hager den Abpraller in die rechte untere Ecke setzen konnte. Die Antwort des VfB war ein weiteres Eckballtor, bei dem der Linienrichter den Ball aber im Aus gesehen hatte. Erlbach hatte noch eine Riesenchance, die Torwart Martin Dinkel parierte. (nb)