VfB Hallbergmoos: Bloß nicht wieder hinten festsitzen - Kostorz und Strohmaier kehren zurück

Von: Nico Bauer

Teilen

Kapitän Andreas Kostorz ist gegen Schalding-Heining wieder mit dabei. © Fupa

Mit dem Heimpublikum im Rücken möchte der VfB Hallbergmoos gegen Regionalliga-Absteiger Schalding-Heining zurück in die Erfolgsspur finden.

Hallbergmoos – Der Stotterstart mit drei Punkten aus vier Spielen war zu erwarten, aber nun macht sich beim VfB Hallbergmoos etwas Sorge breit. Vor dem schweren Heimspiel gegen den Regionalliga-Absteiger SV Schalding-Heining (Dienstag, 19.30 Uhr) warnt Trainer Matthias Strohmaier, dass man wieder in der Abstiegszone hängen bleiben könnte.

VfB Hallbergmoos: Trainer Strohmaier warnt davor, der Konkurrenz wieder hinterherlaufen zu müssen

Heuer ist die Bayernliga extrem ausgeglichen, und das von Hallbergmoos besiegte Türkspor Augsburg ist die einzige noch sieglose Mannschaft. Diese Unberechenbarkeit der Liga ist für den VfB derzeit Fluch und Segen. Auf der einen Seite gibt es kaum klare Abstiegskandidaten – der TSV 1860 Rosenheim und Türkspor Augsburg sind nach den ersten Spielen am ehesten in diese Kategorie einzuordnen. Auf der anderen Seite scheint keine Mannschaft unschlagbar zu sein.

„Wir müssen jetzt punkten, um nicht gleich wieder hinten festzusitzen und eine Aufholjagd wie letztes Jahr zu brauchen“, sagt der Trainer. Vielleicht ist der Passauer Zuschauerkrösus Schalding-Heining jetzt ein Gegner zu einer ganz passenden Zeit. Die Niederbayern gelten als Kandidat für den direkten Wiederaufstieg, sind aber noch nicht in der Bayernliga angekommen. Nach zwei zähen Siegen zum Start holte man einen Punkt aus den letzten drei Spielen und war beim 1:4-Desaster in Ismaning mit dem Ergebnis noch gut bedient. Schaldings Probleme dürften dem VfB bekannt sein.

VfB Hallbergmoos: Kapitän und Spielertrainer wieder dabei - Giglberger und Aiteniora fehlen

Bei Hallbergmoos kehren in der Englischen Woche wichtige Personalien in das Team zurück: Spielertrainer Matthias Strohmaier wird ebenso wieder mit von der Partie sein wie der am Wochenende privat verhinderte Andi Kostorz. „Die Mannschaft braucht diese Führungsspieler, um erfolgreich zu sein“, erklärt Strohmaier. Mit Andreas Giglberger fehlt ein weiterer Leader hingegen schmerzlich. Bei Philipp Beetz stehen die Chancen auf einen Einsatz im Duell gegen den Regionalliga-Absteiger verletzungsbedingt bei 50:50. Osaro Aiteniora fehlt dagegen sicher, weil er am Samstag nach einem Zusammenstoß an der Augenhöhle genäht werden musste.

„Schalding steht gerade richtig unter Druck und muss gewinnen“, betont Strohmaier und sieht das als Ansatzpunkt. Die Niederbayern könnten den Anschluss nach vorne für das Erste verlieren, beim Gastspiel in Hallbergmoos erwartet den Absteiger zudem eine stimmungsvolle Atmosphäre. Strohmaier baut auf die Tribüne und fordert die richtige Mentalität und den nötigen Willen, um den zweiten Saisonsieg einzufahren: „Wenn wir unsere Tugenden auf den Platz bringen, dann wird es für jede Mannschaft schwer, in unserem Stadion zu gewinnen.“

Aufstellung:

Dinkel – Petschner, Strohmaier, Mömkes, Kersting – Kostorz, Beetz (Mühlrath), Czech, Werner, Lucksch – David.