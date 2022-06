VfB Hallbergmoos: Transferoffensive zum Trainingsstart

Von: Nico Bauer

So viele neue Gesichter beim VfB Hallbergmoos: (v. l.) Trainer Matthias Strohmaier, Torwarttrainer Fabian Veit, Brandon Happi Monthé, Aldin Bajramovic, James Joseph, Osaro Aiteniora, Maurice David, Cengiz Basaran, Monty Mendama, David Lucksch, Dario Pavlovic und Co-Trainer Florian Brachtel. Ebenfalls neu in Team ist Julian Kersting. © Bauer

Es geht wieder los. Die Fußballer des VfB Hallbergmoos haben das Training für die neue Bayernliga-Runde aufgenommen Mit dabei: gleich zehn Neuzugänge.

Hallbergmoos – Der VfB Hallbergmoos ist zurück im Bayernliga-Modus. Nach einer intensiven Premierensaison auf dem gehobenen Amateurlevel inklusive Klassenerhalt über die Relegation weiß der Verein nun besser, was ihn erwartet. Die wichtigste Lehre aus dem ersten Bayernliga-Jahr: Der VfB startete am Mittwoch mit einem wesentlich breiteren Kader in die Vorbereitung.

Doch schon eine Woche vor dem eigentlichen Trainingsauftakt herrschte viel Betrieb im Sportpark. Da trafen sich die Fußballer, die in der vergangenen Saison weniger eingesetzt worden waren, sowie etliche Trainingsgäste. Von denen wurden dann auch einige verpflichtet – mit dem Ergebnis, dass nun alle Positionen doppelt besetzt sind. In der abgelaufenen Runde hatten die Hallberger beispielsweise auf den offensiven Außenbahnen nicht genügend Alternativen. Teilweise sorgten bereits wenige Ausfälle dafür, dass die Coaches das gesamte Spielsystem umstellen mussten.

James Joseph, Brandon Happi Monthé und viele andere mehr

Nach den Probetrainings hat sich die Zahl der Neuzugänge nun auf zehn erhöht. Ein spannender Spieler ist James Joseph: Er schoss 2017/18 für den Landesligisten SE Freising 28 Tore in 33 Partien und war zuletzt bei Saint Louis in der ersten Liga auf den Seychellen aktiv. Neu ist auch Monty Mendama, der in der vergangenen Runde für den Bayernligisten VfR Garching auflief. Dort wurde der pfeilschnelle Kicker als Notlösung im Sturmzentrum eingesetzt. In Hallbergmoos will Trainer Matthias Strohmaier sein Tempo auf der offensiven Außenbahn zur Geltung bringen. Mit Brandon Happi Monthé (FC Ingolstadt U 19), Aldin Bajramovic (19, SV Aubing), James Joseph (26, Saint Louis), Osaro Aiteniora (28, SE Freising), Maurice David (20, FC Ismaning), Cengiz Basaran (19, TuS Geretsried), Monty Mendama (22, VfR Garching), David Lucksch (22, FC Deisenhofen), Keeper Dario Pavlovic (18, TSV 1860 München II) und Julian Kersting (27, VfL Oldenburg) wurde der Kader jünger und breiter. Dazu kommt mit Fabian Veit (29) ein neuer Torwarttrainer.

Strohmaier: „Wir wollen jetzt nahtlos an diese Entwicklung anknüpfen.“

Strohmaier ist mit seinem neuen Team zufrieden, zumal der Verein nur wenige wichtige Akteure wie Leon Schmit oder Mert Sahin verloren hat. Der Coach ist froh, dass der Kern der in der Rückrunde so bockstarken Mannschaft zusammenbleibt und die Führungsspieler langfristig verlängert haben. „Darauf können wir aufbauen“, sagt Strohmaier. „Wir wollen jetzt nahtlos an diese Entwicklung anknüpfen.“ Nun gelte es, die Neuzugänge in der kurzen Vorbereitung schnell zu integrieren. Der Coach ist jedoch optimistisch, „weil jeder im Verein begriffen hat, wie Bayernliga-Fußball geht“.

VfB Hallbergmoos im Einsatz:

Die Testspiele:

Samstag, 25. Juni, 16 Uhr: FC Schwaig – VfB Hallbergmoos.

Mittwoch, 29. Juni, 19 Uhr: TSV Buchbach – VfB Hallbergmoos (bei Aspis Taufkirchen).

Samstag, 2. Juli, 15 Uhr: Türkgücü München – VfB Hallbergmoos.

Samstag, 9. Juli, 13 Uhr: SV Sulzemoos – VfB Hallbergmoos.

Erstes Punktspiel:

Samstag, 16. Juli, 14 Uhr: TSV Landsberg – VfB Hallbergmoos.

