VfB Hallbergmoos: Treuebekenntnisse im Abstiegskampf

Von: Nico Bauer

Andreas Giglberger hat beim VfB Hallbergmoos seine fußballerische Heimat gefunden. © Bauer

Fußball-Bayernligist VfB Hallbergmoos hat mit acht Spielern verlängert. Doch drei Clublegenden machen im Sommer Schluss.

Hallbergmoos – Im Abstiegskampf der Bayernliga Süd verfügt der VfB Hallbergmoos über eine Truppe, die sich für ihren Verein zerreißt und mit aller Macht den Gang zurück in die Landesliga verhindern möchte. Diese Mannschaft hat Teamgeist und Potenzial – und sie wird zu einem sehr großen Teil zusammenbleiben: Dass so viele Spieler unabhängig von der künftigen Ligazugehörigkeit dem VfB die Treue halten, ist kurz vor dem Saisonfinale eine Ansage.

Der Grundstock des künftigen Teams steht

Sportlicher Leiter Anselm Küchle gab bekannt, dass er mit Carl Opitz, Simon Werner, Fabian Diranko, Philipp Beetz, Andreas Giglberger, Christoph Mömkes, Johannes Petschner und Michael Schrödl verlängert hat. Die Kicker haben zumeist gleich für zwei Jahre zugesagt und bilden zusammen mit anderen Akteuren, die noch Vertrag haben, den Grundstock des künftigen Teams. Zudem wird Matthias Strohmaier („Hallbergmoos ist eines der spannendsten Projekte in dieser Region“) den Club auch in der nächsten Saison trainieren.

Simon Werner wollte mit seiner Vertragsverlängerung persönlich ein wichtiges Zeichen setzen. © Bauer

Die Fußballer machen deutlich, dass sie unbedingt beim VfB bleiben wollten: „Mein Lernprozess geht zum Glück weiter“, sagt Carl Opitz, der einst als Nobody nach Hallbergmoos kam. Simon Werner betont, dass „es mir gerade jetzt in der sportlich schwierigen Situation sehr wichtig ist, mich zum Verein und zur Mannschaft zu bekennen“. Fabian Diranko verweist auf die „familiäre Atmosphäre außerhalb des Platzes“. Der vor vier Jahren in den Raum München gezogene Philipp Beetz spricht beim VfB von „einem absoluten Glücksfall“ – und für Andreas Giglberger war die Verlängerung „in meiner fußballerischen Heimat“ schlicht und einfach eine Selbstverständlichkeit. Eigengewächs Christoph Mömkes sagte ebenfalls schnell zu und verlängerte, wie auf einem Foto auf der Vereinshomepage zu sehen ist, mit einem Kuss auf das Wappen seines Trikots.

Kozel, Hammerl und Edlböck beenden ihre Karriere

Damit ist klar, dass der VfB Hallbergmoos für die zweite Saison in der Bayernliga oder das Projekt Wiederaufstieg in der Landesliga nur noch punktuelle Verstärkungen braucht. Allerdings steht auch fest, dass mindestens drei Kaderplätze frei werden: Mit Keeper Ferdinand Kozel (32), Innenverteidiger Dennis Hammerl (32) und Sechser Thomas Edlböck (31) haben sich drei Vereinslegenden entschieden, nach vielen Jahren in Hallbergmoos und einigen Aufstiegen in diesem Sommer die Karriere zu beenden. Diese Schritte deuteten sich schon lange an – und auch hier wäre es keine Überraschung, wenn das Trio als Fans auf der Tribüne oder in anderen Funktionen dem Verein erhalten bliebe. Darüber hinaus dürfte es nur noch vereinzelte Abgänge im Sommer geben, was die Personalplanungen für VfB-Sportleiter Anselm Küchle überschaubar macht. Jetzt aber greifen die Spieler, die verlängert haben, in den letzten drei Partien der Saison doppelt motiviert für ihre persönliche Zukunft in der Bayernliga an.

