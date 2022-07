VfB Hallbergmoos zahlt gegen Buchbach Lehrgeld

Von: Nico Bauer

Der VfB Hallbergmoos unterliegt im Testspiel Regionalligist Buchbach. © Rainer Lehmann

Die Partie zwischen dem TSV Buchbach und dem VfB Hallbergmoos gehört zu der Sorte von Testspielen, die man von zwei Seiten betrachten muss.

Hallbergmoos – Bei der 3:5 (1:0)-Niederlage des VfB am Mittwochabend machte eine Halbzeit richtig Appetit auf die neue Bayernliga-Saison – und in Durchgang zwei zahlte der eine oder andere Neuzugang noch Lehrgeld.

Zur Pause führten die Hallbergmooser gegen den Regionalligisten durch das Tor des Innenverteidigers Christoph Mömkes (16.), der einen Vorstoß cool vollendet hatte, mit 1:0. VfB-Spielertrainer Matthias Strohmaier sah in der Viererkette ordentliche Leistungen von den Neuzugängen Osaro Aiteniora (rechts) und Julian Kersting (links). Auch der Versuch mit Leader Andreas Giglberger auf der Sechs in der Mittelfeldraute hat Potenzial für den Ernst des Liga-Alltags. Hallbergmoos überließ dem TSV den Ball, stand kompakt und ließ in 45 Minuten nicht viel zu.

Zur zweiten Halbzeit wechselten beide Teams munter durch – und dann verloren die Hallbergmooser ihre Stabilität. Der eine oder andere Neuzugang bezahlte gegen den höherklassigen Gegner Lehrgeld. Innerhalb von sechs Minuten machten Tobias Sztaf (48.) sowie Manuel Mattera (50./54.) aus dem 0:1 ein 3:1. Für Matthias Strohmaier ist es normal, dass sich manche Spieler an dieses Level und Spieltempo erst gewöhnen müssen.

Zum Ende hin wurde das Vorbereitungsspiel noch einmal richtig wild. Während für die Buchbacher Benedikt Orth (79.) und der ehemalige Spieler des SE Freising, Moritz Sassmann (87.), trafen, brachten David Küttner (82.) und Simon Werner (85.) den VfB-Fußballer zwischenzeitlich noch einmal auf 3:4 heran.

Nach der Begegnung gegen den TSV Buchbach wartet nun gleich noch ein Regionalligist: Am Samstag ab 15 Uhr testet der VfB Hallbergmoos beim Drittliga-Absteiger Türkgücü München seine Form. (Nico Bauer)