Neuzugang Moritz Sassmann überragt: VfB Hallbergmoos überzeugt beim 3:1 gegen TSV Gilching

Von: Nico Bauer

In dieser Saison soll alles anders werden für die Fußballer des VfB Hallbergmoos. Nach dem Horrorjahr in der Bayernliga ist das Team nun eine Klasse tiefer, in der Landesliga, der Gejagte.

Gilching – Beim 3:1 (1:0)-Erfolg am Samstag im Testspiel beim TSV Gilching-Argelsried zeigte die Mannschaft eine durchaus ansprechende Leistung.

Die in der Landesliga Südost beheimateten Hallbergmooser Kicker waren gegen das Team aus der Landesliga Südwest die bessere Mannschaft. Sie fanden in der Offensive gute Lösungen und spielten sich ihre Chancen heraus. VfB-Co-Trainer Bastian Bornkessel war sehr zufrieden mit dem Auftritt seiner Truppe, die quasi das Siegen wieder lernen muss. „Wir haben das Spiel diktiert und einen Schritt nach vorne gemacht“, sagte Bornkessel in der Rückschau.

In Gilching zeigte sich auch erstmals das enorme Potenzial des Hallbergmooser Königstransfers Moritz Sassmann. Der Neuzugang vom Regionalliga-Club TSV Buchbach spielte 45 Minuten auf der Zehn und 45 Minuten auf der Sechs – und er war nicht nur wegen seiner beiden Treffer (16./83.) stark. Er zeigte, dass er Torgefahr ins Spiel bringen und in der neu formierten Mannschaft eine Führungsrolle übernehmen kann. Nach dem 1:1 von Dominik vom Hau (49.) traf für den VfB auch noch Fabian Czech (55.).

Am kommenden Wochenende wird dann heftig getestet – für die Hallberger stehen zwei Partien binnen 24 Stunden an. Am Freitag in Oberweikertshofen und am Samstag in Eitting soll der gesamte Kader viel Spielzeit bekommen, um sich für den Ligastart am 21. Juli beim FC Schwaig zu empfehlen. (Nico Bauer)