Hallbergmooser Feierbiester: AH-Fußballer des VfB feiern Landratspokal-Gewinn

VfB-Mannschaft angelt sich AH-Landratspokal

Mit einem 4:2 (2:1)-Erfolg im Finale gegen den TSV Nandlstadt haben sich die AH-Fußballer des VfB Hallbergmoos den Landratspokal gesichert.

Hallbergmoos – Sie haben es tatsächlich geschafft: Die AH-Fußballer des VfB Hallbergmoos haben damit das Double perfekt gemacht. Denn zuvor hatten die VfB-Kicker bereits die Meisterschaft in der Freisinger Kreisliga der Senioren A gefeiert.

Nandlstadt war wegen eines Formfehlers der SpVgg Zolling (wir berichteten) ins Pokal-Endspiel nachgerückt – und damit kam es zu einer Neuauflage der Finalpartie von 2019. Damals hatte der TSV gegen den VfB im Elfmeterschießen verloren – diesmal wollte man es besser machen. Doch die Vorzeichen standen schlecht: Einige Spieler fielen wegen Corona aus, ein weiterer war just Vater geworden.

Trotzdem starteten die Hallertauer selbstbewusst in die Partie und wurden in der 26. Minute belohnt, als Markus Forster die Gäste in Führung brachte. Forster hatte nach einem schönen Sololauf auf den Hallberger Kasten geschossen. Seinen ersten Versuch konnte Torwart Frank Rühlemann abwehren – doch der Nachschuss saß. Die Antwort des VfB ließ nicht lange auf sich warten: Thomas Edlböck versenkte den Ball, nachdem der Nandlstadt-Keeper schon ausgespielt war, quasi in „Slow Motion“ (34.). Und kurz vor dem Halbzeitpfiff im Stadion am Airport sorgte Andy Gadau mit Köpfchen für das 2:1 der Hallbergmooser (43.).

+ Siegerehrung: (v. l.) TSV-Kapitän Michael Buchberger, Spielleiter Stephan Fox, VfB-Mannschaftsführer Christian Binder und Rigo Brandt. © OLDENBURG-BALDEN

Auch nach dem Wechsel bot sich den gut 100 Zuschauern eine abwechslungsreiche Partie. Die Nandlstädter erarbeiten sich die eine oder andere Chance, mehr Spielanteile hatten jedoch die Platzherren. Trotzdem gab’s den nächsten Jubel erst in Minute 64: VfB-Spielertrainer Andreas Simmerl flankte auf den zweiten Pfosten zu Robert Nikollaj, der unhaltbar gegen die Laufrichtung von Torwart Martin Mayer einköpfte. Zehn Minuten später, nach einem Zuspiel von Giovanni Ferrarese, spielte Rigo Brandt einen schönen Doppelpass mit Steffen Trümmel, bediente diesen mit einer Flanke, woraufhin Trümmel sich per Kopf mit dem 4:1 bedankte (74.). In der letzten Minute erzielte Maximilian Kormann noch das 2:4 für den TSV. Für eine Aufholjagd war es aber schon zu spät.

Im Anschluss gratulierte Spielleiter Stephan Fox, der vor dem Match den Meisterschaftspokal an die Hallbergmooser überreicht hatte, den beiden Kapitänen im Namen des verhinderten Landrats Helmut Petz und übergab ihnen die Trophäen und Spielbälle. Der VfB feierte seinen vierten Cup-Triumph nach 1988, 2018 und 2019 natürlich mit vielen Bierduschen – die nächste wichtige Partie steht für den VfB aber schon am kommenden Samstag an: Da empfängt die Hallberger AH um 15 Uhr im Endspiel um die oberbayerische Meisterschaft den N.K. Hajduk München. Der Sieger dieses Duells nimmt dann im Mai 2023 an der bayerischen Meisterschaft teil. (cob)