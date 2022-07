VfB Hallbergmoos: Zwei späte Rückschläge - klappt‘s gegen Nördlingen?

Von: Nico Bauer

Das erste Bayernliga-Tor von Hallbergmoos-Neuzugang James Joseph (rot, im Sprung) brachte den VfB gegen Schwaben Augsburg früh in Führung, doch die Gäste sollten zurückschlagen. © Lehmann

Es kommt nicht überraschend, dass der VfB Hallbergmoos nach den ersten beiden Spieltagen in der Bayernliga noch keinen Punkt auf dem Konto hat.

Hallbergmoos – Die Spätfolgen der Abstiegsrelegation und zwei starke Gegner zum Start – das war eine schwierige Konstellation. Am Samstag (17 Uhr) dürfte es mit dem Duell bei Aufsteiger TSV Nördlingen nicht viel leichter werden.

Derzeit ist es für den VfB fast schon tragisch, dass in Fußballspielen nicht schon nach 80 Minuten Schluss ist. Dann hätte man vier von sechs möglichen Punkten auf dem Konto. Die späten Gegentore in Landsberg (von 1:0 auf 1:2) und gegen Schwaben Augsburg (von 1:1 auf 1:3) muss man unterschiedlich betrachten. Während die Wende in Landsberg unglücklich war, lag es im zweiten Spiel an der Klasse des Gegners. VfB-Trainer Matthias Strohmaier jammert nicht, stellt aber schon Nachwirkungen der Relegation fest: „Dieser Start liegt auf der Hand. Die einen Spieler haben gegen Ende müde Beine, und die anderen sind vom Kopf her ausgelaugt.“ Dazu kommt, dass junge Spieler aus unteren Ligen noch Zeit brauchen, um sich an das Tempo zu gewöhnen.

Der Trainer stellt aber auch fest, dass man Gegentore oft zu leicht zulasse. Deshalb sehnt Strohmaier nach Nördlingen die nächste Woche – ohne Spiel in der Mitte – herbei. Dann könne man mehr trainieren und den Rückstand verringern. „Wir müssen einfach so schnell wie möglich die 100 Prozent erreichen“, sagt Strohmaier, der einen deutlich breiteren Kader hat als im Vorjahr. In der Englischen Woche zum Auftakt hatte man keine Möglichkeiten, den Trainingsrückstand zu verringern. Auf diesen schwierigen Spagat war man vorbereitet. Durch die Kürze der Zeit war diese Situation unvermeidbar.

Bei der Vorbereitung auf die nächsten Spiele hat Strohmaier diese Saison eine nahezu perfekte Informationslage. Die Hallbergmooser Gegner spielen in den zwei Spielen vor ihrem jeweiligen Duell mit dem VfB immer gegen den FC Ismaning und den FC Ingolstadt II. In Ismaning spielt Ex-Profi Yasin Yilmaz, der mit Strohmaier zusammen einst Türkspor Augsburg trainierte. Und auch der Ingolstädter Coach Alex Käs ist ein guter Freund von Strohmaier. Dieser Informationsfluss ist perfekt. Von seinen Gesprächspartnern erfuhr Strohmaier, dass der TSV Nördlingen eine gewaltige Aufgabe wird. Gegen Ismaning lag der Aufsteiger lange vorne, und beim Vorjahresdritten Ingolstadt II gewannen die Schwaben. „Uns erwartet ein brutal kampfstarker Gegner“, weiß Strohmaier. Nördlingen brachte seine zwei hoch einzuschätzenden Startgegner teilweise heftig in Schwierigkeiten, agierte kompakt und hatte ein klasse Umschaltspiel in die Offensive. Mit Almir Bajramovic muss ein Offensivspieler bis auf Weiteres verletzt aussetzen. Auch Tobias Krause ist für Nördlingen fraglich. „Aber dafür haben wir diese Saison bewusst einen großen Kader“, sagt Strohmaier. (nb)

Tipp: 2:1 für Nördlingen

VfB-Kader:

Dinkel, Petschner, Giglberger, Mömkes, Kersting, Kostorz, Beetz, Czech, Werner, Mühlrath, Lucksch, Joseph