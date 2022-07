VfB Hallbergmoos: Wieder zwei späte Gegentreffer gegen Geheimfavorit Schwaben Augsburg

Von: Nico Bauer

Das erste Bayernliga-Tor von Hallbergmoos-Neuzugang James Joseph (rot, im Sprung) brachte den VfB gegen Schwaben Augsburg früh in Führung, doch die Gäste sollten zurückschlagen. © Lehmann

Der VfB Hallbergmoos schafft es gegen Schwaben Augsburg erneut nicht, sich für eine gute Leistung zu belohnen. Die nächsten Spiele sind gegen direkte Konkurrenten.

Hallbergmoos – Es wurde der Start, der so zu befürchten war. Nach der bitteren 1:2-Pleite durch zwei unglückliche Gegentreffer in Landsberg setzte es für die Fußballer des VfB Hallbergmoos beim 1:3 (1:1) gegen Schwaben Augsburg wieder eine Niederlage mit zwei späten Toren. Die waren diesmal aber eine Konsequenz des Spielverlaufs und eines ziemlich starken Gegners.

In der vergangenen Saison war Schwaben Augsburg in der Bayernliga eher eine Wundertüte und schwer auszurechnen. Nun haben die Augsburger einen großen Schritt nach vorne gemacht – und VfB-Trainer Matthias Strohmaier sieht in den Schwaben einen Geheimfavoriten, der wie in der Vorsaison die SpVgg Hankofen-Hailing bis zum Titel durchmarschieren könnte. „Leider hat sich meine Einschätzung bestätigt“, betonte Strohmaier nach dem Spiel und der Niederlage im ersten Heimspiel. Die null Punkte aus den beiden Partien könne man einordnen, weil die Gegner zur Spitze der Liga gehören. Nach der extrem harten Relegation und einer zu kurzen Vorbereitung kommen solche Gegner wie auch Schwaben Augsburg einfach noch zu früh.

Die Hallbergmooser spielten über weite Strecken auf Augenhöhe mit, aber zum Ende hin konnten sie den Augsburgern nicht mehr Paroli bieten. In der Schlussphase rollte eine Angriffswelle nach der anderen über die beiden Außenbahnen, die Tore waren die logische Folge. In der 82. Minute traf Julian Kania nach einer Hereingabe von rechts aus spitzem Winkel. Torwart Martin Dinkel hatte die Finger am Ball, konnte den harten Schuss aber nicht entscheidend abwehren. Drei Minuten später zog Marco Zupur von links nach innen und zimmerte den Ball unter die Latte.

VfB Hallbergmoos zahlt mit Trainingsrückstand den Preis für die Relegation - Richtungsweisende nächste Duelle

Dabei hatte alles so vielversprechend begonnen mit dem 1:0 durch James Joseph in der neunten Minute. Nach einer Ecke fiel ihm die Kugel vor die Füße, der Stürmer fand bei seinem ersten Bayernliga-Tor fast kunstvoll den freien Weg durch die zahlreichen Beine von Freund und Feind. Eine solche Führung hätte Augsburg mit zunehmender Spielzeit unter Druck gesetzt, aber diesen Vorteil schenkte man in der 16. Minute wieder her. In Überzahl beging der VfB ein völlig unnötiges Foul, bei der Freistoßflanke war am kurzen Pfosten Dennis Ruisinger zwei Schritte schneller als alle anderen. Für das hohe Niveau der Bayernliga darf man sich solche Fehler nicht leisten.

Diese Kleinigkeiten sind dem Trainingsrückstand wegen der Relegation geschuldet. Zudem betont Trainer Strohmaier, dass die direkten Kontrahenten der Hallbergmooser in den nächsten Spielen erst noch kommen. Schon die kommenden beiden Duelle mit Aufsteiger Nördlingen und Türkspor Augsburg könnten richtungweisenden Charakter haben.

VfB Hallbergmoos – TSV Schwaben Augsburg 1:3 (1:1)

Aufstellung: Dinkel – Petschner, Giglberger, Mömkes, Kersting – Kostorz, Beetz (67. Werner), Czech, Lucksch – Joseph (78. David), Bajramovic (59. Krause).

Tore: 1:0 Joseph (9.), 1:1 Ruisinger (16.), 1:2 Kania (82.), 1:3 Zupur (85.).

Gelbe Karte: Kersting. Schiedsrichter: Stefan Dorfner (Falkenfels).

Zuschauer: 150.