VfB zu Gast in Wasserburg: Auch die Auswärts-Sieglos-Serie soll enden

Von: Nico Bauer

Teilen

Der VfB Hallbergmoos will die ersten drei Punkte auf des Gegners Platz einfahren. © lehmann

Der VfB Hallbergmoos hat schon seit dem 14. Mai 2022 nicht mehr auswärts gewonnen. Gegen den TSV Wasserburg soll das nun endlich geändert werden.

Hallbergmoos – Natürlich hat die Fußballtabelle nach vier Spieltagen keine wirkliche Aussagekraft, aber eine Tendenz, wo es für die einzelnen Teams hingehen könnte, ist dennoch abzulesen. Der Landesligist VfB Hallbergmoos hat nach vier Spielen sieben Punkte auf dem Konto und liegt damit auf Platz vier. Mit zwölf Toren hat der Absteiger zudem die meisten Treffer der Liga auf dem Konto.

Nun sollte nach einem Punkt in zwei Spielen in der Fremde beim TSV Wasserburg (Mittwoch, 19.30 Uhr) auch die Auswärts-Horrorserie durchbrochen werden.

Letzter Ligaerfolg in der Fremde für den VfB Hallbergmoos: 14. Mai 2022

Um den bis dato letzten Auswärtserfolg in einem Ligaspiel zu finden, muss man weit zurückblicken. Es war ein 3:0 am 14. Mai 2022 in Schwabmünchen – dem damaligen Bayernliga-Letzten, der sich schon aufgegeben hatte. Zuletzt in Traunstein waren die Hallbergmooser schon drauf und dran, diese Serie zu beenden, die zwischenzeitliche 2:0-Führung reichte reichte jedoch nicht für einen Dreier.

„Wenn wir bis zum Ende vorne mitspielen wollen, müssen wir auch auswärts gewinnen“, sagt Trainer Florian Brachtel. Die Aufgabe beim TSV Wasserburg ist aber nicht ganz ohne, weil den VfB ein enger Platz und etliche Zuschauer erwarten. Mit Schönspielerei dürfte bei einer von noch vier ungeschlagenen Mannschaften nichts zu holen sei.

Die Bilanz mit einem Sieg und drei Unentschieden deutet allerdings darauf hin, dass die Wasserburger kein übermächtiger Gegner sind. „Wir müssen die Herausforderung annehmen“, betont Brachtel, der sich den TSV schon angesehen hat. Seine Mannschaft sollte deshalb sensibilisiert sein, dass der Kontrahent bei Standards immer sehr gefährlich ist.

„Manchmal ist es ganz gut, wenn man mit unterschiedlichen Typen auf die Qualität des Gegners reagieren kann.“

Auf der anderen Seite zeichnen sich in Hallbergmoos schon erste Luxusprobleme ab. Nach der 6:1-Gala gegen Bruckmühl gibt es keinen Grund, in der Startelf Veränderungen vorzunehmen. Florian Schmuckermeier nähert sich aber dem ersten Einsatz von Beginn an – und das würde in der Englischen Woche eigentlich ganz gut passen. Brachtel spielt mit dem Gedanken, mit Blick auf den Wochenausklang am Samstag (18 Uhr) zu Hause gegen Ampfing die Kräfte einzuteilen.

Ein anderes Gesicht des neuen Konkurrenzkampfes ist Fabian Czech, der nach einer Handoperation wieder einsatzbereit ist. Trotz guter Leistungen und zweier Tore muss er sich wohl erst einmal wieder hinten anstellen – die Mitbewerber im offensiven Mittelfeld haben eben auch überzeugt.

Nach den ersten vier Spielen besteht zudem die Hoffnung, dass man bei den Außenverteidigern zulegt. Immer wieder gab es in der Vergangenheit Wechsel auf den beiden Positionen. Slavko Radovanovic hat sich nun rechts hinten festgespielt und überzeugt defensiv wie offensiv. Links dagegen starteten mit Maximilian Zeisl, Yannick Sassmann und Lucas Hones drei Spieler in vier Partien. „Manchmal ist es ganz gut, wenn man mit unterschiedlichen Typen auf die Qualität des Gegners reagieren kann“, sagt Brachtel. (Nico Bauer)

Aufstellung:

Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, L. Hones (Y. Sassmann) – Schmuckermeier (Lucksch), Küttner, Krause, M. Sassmann – Diranko, David.