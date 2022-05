VfB Hallbergmoos vor dem ersten Relegationsendspiel: „Wir werden unsere Aufholjagd vergolden“

Von: Nico Bauer

Teilen

Die Tore müssen andere schießen: Simon Werner (r.) fällt beim VfB Hallbergmoos verletzungsbedingt aus. © Riedel

Die Relegation zur Bayernliga geht in die alles entscheidende Phase. Der VfB Hallbergmoos ist gewappnet für den Neudrossenfelder Kunstrasen.

Hallbergmoos – Jetzt gilt’s! Ein halbes Jahr lang haben die Fußballer des VfB Hallbergmoos gegen den Abstieg aus der Bayernliga gekämpft – und nun im Hinblick auf das Relegationsfinale gegen den TSV Neudrossenfeld (Mittwoch, 19 Uhr, in Neudrossenfeld, und Samstag, 16 Uhr, in Hallbergmoos) ist das Team dem Ziel so nah. VfB-Trainer Matthias Strohmaier sagt immer wieder diesen einen Satz: „Jetzt können und werden wir unsere Aufholjagd vergolden.“

Endgegner Neudrossenfeld wurde Zweiter in der Aufstiegsrunde der Landesliga Nordost (neun Siege, drei Unentschieden, vier Niederlagen) und gewann dann zweimal gegen den Vorletzten aus der Bayernliga Nord, den SV Seligenporten (1:0 zu Hause, 2:1 auswärts). Die Oberfranken sind so eine Art Gegenpart zu Fortuna Regensburg: Der erste Relegationsgegner des VfB hatte eine bärenstarke Offensive – und nun wartet ein sehr kompakt spielender Landesligist. Auffällig ist, dass die Mannschaft nahezu alle engen Partien gewonnen hat. In der Relegation lag der TSV in Seligenporten mit 0:1 hinten und drehte das Spiel. Die Neudrossenfelder lassen sich also nicht so leicht aus der Ruhe bringen.

Wichtige Infos von Strohmaiers Ex-Trainer

VfB-Coach Matthias Strohmaier hätte sich auf ein Duell mit seinem Ex-Trainer Gerd Klaus gefreut, unter dem er lange in der Regionalliga beim 1. FC Schweinfurt 05 spielte. Klaus ist nun mit dem SV Seligenporten abgestiegen und konnte seinem befreundeten Ex-Schützling einiges über den Gegner erzählen.

Der VfB fährt mit einigen Fans und viel Euphorie in den Landkreis Kulmbach. Derzeit verbreitet sich der Eindruck, als wollten die Hallberger den stillen und emotionslosen Bayernliga-Aufstieg nach dem coronabedingten Abbruch der Saison 2019/21 nun mit einer Feier zum Klassenerhalt nachholen. Die Mannschaft ist jedenfalls vorbereitet auf den Kunstrasenplatz (!) in Neudrossenfeld. Am Montag trainierte man in Hallbergmoos auf dem künstlichen Grün. „Für uns als spielerisch und technisch starke Mannschaft ist das kein Nachteil“, versichert Strohmaier.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Der VfB-Trainer muss neben Kaan Aygün (Kreuzbandriss) auf den verletzten Simon Werner verzichten und auf Leon Schmit, der mit der U21-Nationalmannschaft von Luxemburg im internationalen Einsatz ist. Grundsätzlich haben sich aber ein paar zuletzt kränkelnde Spieler wieder erholt. „Es sieht alles viel besser aus als vor dem Rückspiel gegen Regensburg“, sagt Strohmaier. Und auch der Spielertrainer selbst ist nach seinem Achillessehnenriss vom vergangenen Jahr wieder so gesund, dass nicht einmal der Kunstrasen ihn stoppt.

VfB lässt sich in Sachen Taktik nicht in die Karten schauen

Taktisch muss sich der Landesligist überraschen lassen. In der ersten Relegationsrunde startete der VfB mit der in der Liga gut funktionierenden Dreierkette und machte dann durch die Rückkehr zur Viererkette mit Oberkämpfer Andreas Giglberger als Staubsauger davor den entscheidenden Schachzug. In Neudrossenfeld werden die Karten neu gemischt – das Personal lässt verschiedene Systeme zu.

Wichtiger als die Formation ist Matthias Strohmaier aber das „Mia san Mia“, das er vom FC Bayern II mitnahm und auch dem VfB einzuimpfen versucht: „Wir fahren als viertbestes Bayernliga-Team der Rückrunde nach Neudrossenfeld, um zu gewinnen. Und wenn wir dann auch noch das Heimspiel gewinnen, ist unsere Aufholjagd vergoldet.“

Mögliche Aufstellung:

VfB Hallbergmoos: Dinkel – Petschner, Strohmaier, Mömkes, Mühlrath – Giglberger, Kostorz, Küttner (Beetz) – Krause, Diranko, Sahin (Bauer).

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.