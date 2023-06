VfB Hallbergmoos: Wachstumskurs und drei fromme Wünsche

Jahreshauptversammlung

Tennishallenbau, Sportparkwirt, zu wenige Trainer: Das sind die großen Baustellen des VfB Hallbergmoos. Der setzt auf seine bewährte Führungsriege.

Hallbergmoos – Wenn Anna Klug drei Wünsche frei hätte, dann wären das: ein rascher Tennishallenbau sowie einen „gscheidn“ Sportparkwirt und mehr Trainer zu bekommen. Ansonsten ist die Vorsitzende des VfB Hallbergmoos ganz zufrieden. Denn der Club setzt seinen Wachstumskurs fort – und darf auf die bewährten Funktionärinnen bauen.

Einstimmig bestätigten 47 Mitglieder am Mittwochabend Anna Klug (Vorsitzende), Renate Hofbauer (2. Vorsitzende) und Michaela Reitmeyer (3. Vorsitzende/Kasse) für weitere zwei Jahre und zum letzten Mal in dieser Konstellation, wie Klug ankündigte, in ihren Ämtern. Schriftführerin ist Ulrike Bracht, Jugendleiter bleibt Nils Matzkowitz. Neu als Kassenprüfer sind Ludwig Brandstetter und Fiete Reuther.

Aktuell treiben 2135 Mitglieder in zehn Abteilungen Leistungs- und Breitensport, davon 902 Kinder und 201 junge Erwachsene (bis 26 Jahre). Über 200 Ehrenamtliche und Trainer halten den Betrieb am Laufen. „Mit Liebe und Leidenschaft für den Sport und den Verein“, so Klug. „Gebt dieses Gefühl weiter. Wir wachsen und brauchen Verstärkung.“ Auch die Hallenkapazitäten würden langsam knapp: „Wir stehen uns auf den Füßen.“

Erst ein Ausschreibungsfehler, dann die globalen Krisen

Noch längst nicht so weit wie erhofft, ist man beim Tennishallenbau: Erst unterlief dem VfB ein Ausschreibungsfehler, danach kamen Corona-, Energie- und Ukraine-Krise. Heißt: Alles auf Anfang stellen und unter anderem ein neues Energiekonzept erarbeiten. Im Juli soll neuer Ausschreibungsstart sein. Es wird mehr kosten als die bisher veranschlagten zwei Millionen Euro. Nun hofft und bangt man, dass es dem VfB nicht so ergeht wie dem TSV Neufahrn. Denn der VfB braucht wegen einer Gemeindebürgschaft das „Go“ der Kommunalaufsicht im Landratsamt. Weil in Neufahrn zu lange geprüft wurde, musste man in Sachen Hallenanbau die Segel streichen. „Wenn’s bei uns auch so lange dauert, müssen wir sehen, ob Geld, Kredit und Kraft reichen“, machte Klug deutlich.

Bürgermeister Josef Niedermair bekundete Wohlwollen. Allerdings: „Der VfB hat keine großen Vermögenswerte. Wir dürfen nur bürgen, wenn eine reelle Chance auf Rückzahlung besteht.“ Im Rathaus sei man gewillt, Zuschüsse zu erhöhen.

Probleme mit dem Pächter der Parkwirtschaft

Dass man die Jahreshauptversammlung im Alten Wirt durchführte, ließ schon erahnen, dass es – wieder mal – Probleme mit dem Pächter der Parkwirtschaft gibt. „Ich würde uns einen echten und guten Sportwirt wünschen, der gut und günstig auftischt und eine Begegnungsstätte schafft“, sagte Klug. Es gibt wohl schon zwei neue Bewerber. Der Gemeinderat wird Anfang Juli entscheiden, wer sein Glück versuchen soll. „Es dauert bis Ende September, bis wir den jetzigen Pächter raushaben“, erklärte der Bürgermeister.

Die Berichte aus den Abteilungen stimmten indes positiv: Die Mini-Abteilungen wie Radsport (27 Mitglieder), die jüngste Sparte Basketball, die große Fitness-Abteilung (976 Mitglieder) sowie die Stockschützen, Kegler und Tischtennisspieler feierten schöne Erfolge – auf internationaler wie lokaler Ebene.

Eine eindringliche Mahnung richtete Martin Gilch, Leiter der Fußball-Abteilung, an die Mitglieder: „Es ist wirklich beschämend, mit welcher Erwartungshaltung manche hier agieren – ohne sich selbst einzubringen. Sollte sich die Einstellung der angesprochenen Personen nicht ändern, wäre es kein Wunder, wenn Leute das Handtuch werfen.“

Eva Oestereich

