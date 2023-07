VfB Hallbergmoos will Auftaktpleite wettmachen – Die Suche nach der Hierarchie

Von: Nico Bauer

Einer, der vorangehen muss: VfB-Neuzugang Moritz Sassmann (l.), hier im Duell mit Schwaigs Vincent Sommer. © Dominik Findelsberger

Nach der Auftaktpleite ist vor der Englischen Woche: Der VfB Hallbergmoos will gegen den FC Unterföhring die ersten drei Punkte der neuen Saison holen.

Hallbergmoos – Die enttäuschende Auftaktniederlage in Schwaig ist abgehakt, und im ersten Saisonheimspiel gegen den FC Unterföhring (Mittwoch, 19 Uhr) will der Bayernliga-Absteiger VfB Hallbergmoos Wiedergutmachung betreiben. Alle Beteiligten wissen, dass die Mannschaft viel Luft nach oben hat. „Die Jungs sind sehr selbstkritisch und wissen das Spiel gegen Schwaig einzuschätzen“, sagt VfB-Trainer Florian Brachtel. Die Hallbergmooser waren weit weg vom eigenen Anspruch und bekamen die Partie trotz der zwischenzeitlichen Führung nicht in den Griff – gegen einen ordentlichen, aber sicher nicht übermächtigen Gegner.

VfB Hallbergmoos: Mömkes ist neuer Abwehrchef und Kapitän – und dahinter?

Der Coach weiß, dass gegen Unterföhring mehr kommen muss. Vielleicht hilft es auch ein bisschen, dass der zwei S-Bahn-Haltestellen entfernte FCU eine der wenigen Mannschaften in der Landesliga Südost ist, die einen spielerischen Ansatz verfolgt. „Wir müssen die Landesliga annehmen“, sagt Florian Brachtel in dem Wissen, dass in der neuen Spielklasse vieles anders läuft als in der Bayernliga. In Schwaig hat der VfB die Zweikämpfe verloren und folgerichtig auch das Match. „Wir befinden uns in einem Prozess“, urteilt er mit Blick auf den Umbruch im Kader. Die jungen Kicker müssen in der Landesliga ankommen, und andere Zugänge aus höheren Ligen seien aus der zweiten oder dritten Reihe des Mannschaftsgefüges zu Führungsspielern aufgestiegen. Diese Veränderungen gehen nicht von heute auf morgen vonstatten. Der langjährige VfB-Akteur Christoph Mömkes ist nach seinen starken Leistungen in den vergangenen Jahren der logische neue Abwehrchef und Kapitän. Dahinter muss sich die Hackordnung erst entwickeln – und das hat Auswirkungen auf das Kollektiv.

VfB Hallbergmoos: Torwart Hundertmark zeigt Reaktion nach Patzer

Der 29-jährige Übungsleiter sagt auch, dass mit der 1:2-Niederlage in Schwaig nicht viel kaputt gegangen sei. „Wenn wir jetzt gegen Unterföhring und dann in Traunstein gewinnen, ist die erste Woche noch gut gelaufen.“ Man habe schließlich nicht 30 Spiele ohne Sieg, sondern nur eins.

Auch bei Torwart David Hundertmark werde sich nach dessen Blackout vor dem 1:1 das Blatt wenden: „Wir haben ihn als mitspielenden Torwart geholt, und wenn das Dribbling klappt, sagen alle Weltklasse. Er wird uns diese Saison noch einige Punkte retten.“ Hundertmark habe in Schwaig nach dem Fehler die richtige Reaktion gezeigt. Bei hohen Bällen und Schüssen des Gegners war er souverän und selbstbewusst, als hätte es den Fehler zuvor nicht gegeben. „So ein Führungsspieler knickt eben nicht so schnell ein“, sagt der Trainer. Diese Feststellung verbindet er mit der Hoffnung, dass auch der eine oder andere Feldspieler zur Saison-Heimpremiere eine Trotzreaktion nach der Performance in der Auftaktbegegnung zeigt. Yannick Sassmann dürfte diesmal in die Viererkette rutschen, und bei dem ebenfalls zuletzt verletzten Florian Schmuckermeier stehen die Einsatzchancen 50:50. VON NICO BAUER

Aufstellung:

Hundertmark – Radovanovic, Mayr, Mömkes, Y. Sassmann (Breuer) – Lucksch (Schmuckermeier), Küttner, Angermann, M. Sassmann, Czech – Krause.

