VfB Hallbergmoos will die positiven Ansätze in Punkte ummünzen

Coach Brachtel sieht vor Erlbach-Duell „einen Schritt nach vorne“

Der VfB Hallbergmoos kann mit einem Sieg am Freitagabend gegen Erlbach den TSV 1860 Rosenheim vorübergehend überholen. Die Leistung der Vorwoche macht Mut.

Hallbergmoos – Die Ansätze für die Rettungsmission sind da, aber nun müssen diese in Zählbares umgemünzt werden: In den sechs Spielen nach der Winterpause holte der VfB Hallbergmoos nämlich erst einen Zähler. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr, Stadion am Airport) gegen den SV Erlbach soll der Bock endlich umgestoßen werden. Fans und Spieler dürfen sich mit Sicherheit nicht auf einen fußballerischen Leckerbissen einstellen.

SV Erlbach mit ähnlicher Spielweise wie der SV Kirchanschöring

Auf dem Papier stehen zwar fünf Niederlagen in Folge, aber zuletzt hieß es am Ende aus Hallbergmooser Sicht viermal in Serie 1:2, und das 1:3 in Schalding war knapper, als das Endergebnis aussagte. Positiv: In allen Partien war der VfB nicht weit weg von einem oder mehreren Punkten. Zuletzt in Kirchanschöring kam zu den gefährlichen Momenten noch der Faktor Teamgeist dazu: Der VfB reiste mit dem letzten Aufgebot an, aber einer kämpfte für den anderen und der SVK konnte die drei Punkte nur mit Glück in Ostbayern behalten. Gegen das Team aus dem Landkreis Altötting erwartet die Brachtel-Elf ein Gegner, der ähnlich wie der SVK agiert. Der SVE überlässt ebenfalls gerne dem Kontrahenten den Ball, ist kämpferisch stark und sucht mit einfachsten Mitteln den Weg zum gegnerischen Tor. Mit diesem Fußball hat der Aufsteiger bereits 38 Zähler eingefahren und den Klassenerhalt damit fast schon sicher.

Beim VfB haben sich die Personalprobleme zwar immer noch nicht in Luft aufgelöst, aber das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar: Die beiden Innenverteidiger Brandon Happi Monthe und Carl Opitz konnten zumindest Teile des Trainings wieder mitmachen und kehren am Freitagabend wohl in den Kader zurück. Das gleiche gilt für Ex-Profi Matthias Ostrzolek, der bei den Übungseinheiten ebenso mitwirken konnte. Die Not von Kirchanschöring brachte zudem eine gewissermaßen erzwungene Verbesserung auf den Außenverteidigerpositionen mit sich: David Lucksch feierte rechts hinten seine Premiere und Felix Breuer musste nach mehreren Wochen Verletzungspause links hinten von null auf 100 durchstarten. Er hielt 80 Minuten durch und machte ein starkes Spiel.

Brachtel: „Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“

„Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt Trainer Florian Brachtel, „dieser Tag in Kirchanschöring hat uns geholfen“. Auch im Training und beim gemeinsamen Schauen der Champions League sei der Zusammenhalt spürbar gewesen. Nach der Partie des FC Bayern in Manchester bekam die Mannschaft außerdem eine Warnung vom Coach: „Bei Upamecano sah man, wie sehr Fehler im Spielaufbau bestraft werden.“ Und gerade gegen Mannschaften wie Erlbach müsse man aufpassen, „dass wir nicht in Schönheit sterben“. Die Akteure und die Fans werden bei der Flutlicht-Partie leiden müssen, um am Ende mit dem ersten Liga-Sieg im neuen Jahr den TSV 1860 Rosenheim zumindest vorübergehend wieder überholen zu können. Der Trainer sagt weiter, dass man im eigenen Stadion Nachholbedarf habe nach den schmerzhaften Heimniederlagen gegen Garching oder Dachau: „Es muss wieder für jede Mannschaft eklig werden, wenn man auswärts in Hallbergmoos spielt.“ VON NICO BAUER

Aufstellung:

Dinkel – Lucksch, Kostorz, Mömkes, Breuer – Beetz, Küttner, Ostrzolek (Czech), Werner – Diranko, Krause.

