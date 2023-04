VfB Hallbergmoos will sich in Kirchanschöring nicht hinten reinstellen – Kostorz in neuer Rolle

Es müssen dringend Punkte her

Der VfB Hallbergmoos reist am Karsamstag nach Kirchanschöring, und will sich nicht verstecken. Hinten den Bus zu parken, ist für VfB-Coach Brachtel keine Option.

Hallbergmoos – Dieser Satz lässt sich gebetsmühlenartig predigen: Der VfB Hallbergmoos braucht Punkte, und das dringender denn je. Im Zweikampf um die letzten zwei Plätze der Bayernliga liegt man zwei Punkte hinter Rosenheim und muss als Jäger liefern, um wie in der vergangenen Saison Relegation spielen zu dürfen. In Kirchanschöring (Samstag, 15 Uhr) spielt der VfB gegen eine Spitzenmannschaft, die aber derzeit nicht unverwundbar ist.

Ismaning zeigte unlängst, wie man in Kirchanschöring gewinnen kann

Kirchanschöring ist seit vielen Jahren ein bewunderter wie gefürchteter Bayernligist, weil der Verein einfach und effizient spielt. Das Team aus dem Landkreis Traunstein weiß, was es kann, und zieht sein Ding in Perfektion durch. Der Hallbergmooser Nachbar aus Ismaning lieferte mit dem 3:2-Sieg allerdings kürzlich eine Blaupause, wie man bei den Ostbayern bestehen kann – und der FCI hätte die Partie sogar höher gewinnen müssen. Ismaning überließ den Kirchanschöringern den Ballbesitz, um bei Ballgewinnen extrem schnell umzuschalten.

„Klar, kann man den Bus vor dem eigenen Tor parken und dann auf wenige Angriffe hoffen“, sagt der Hallbergmooser Trainer Florian Brachtel. Er bezweifelt aber, dass ein solcher Stilwechsel seiner Mannschaft helfen würde. Der Coach ist der Meinung, dass eine solch defensive Ausrichtung nur mit einer gefestigten Abwehr funktioniert. In den jüngsten Spielen leistete sich der Tabellenletzte jedoch immer wieder Fehler, wenn der gegnerische Druck auf Dauer zu groß wurde.

VfB Hallbergmoos: Ersatzgeschwächte Defensive bleibt das große Sorgenkind

Die von Personalsorgen geplagte Defensive des VfB bleibt das große Thema: Andreas Giglberger fällt mit einer Zerrung sicher aus, während Brandon Happi Monthe und Carl Opitz im Abschlusstraining nur teilweise mitmachen konnten. Beide fahren mit dicken Fragezeichen nach Kirchanschöring. Zuletzt gegen Garching musste Kapitän Andreas Kostorz in die Innenverteidigung rücken, als man früh zweimal wechseln musste. Brachtel macht deutlich, dass er auch mit vollem Personal an Kostorz in der Viererkette festgehalten hätte, „denn er bringt alles mit, was ein guter Innenverteidiger braucht“. Mit seiner Zweikampfstärke und Erfahrung hilft er dem Team auf der ungewohnten Position weiter. Auf der linken Abwehrseite könnte Felix Breuer nach langer Verletzungspause sein Comeback feiern. Sicher ist auch, dass man die Reise bis kurz vor die österreichische Grenze ohne Ex-Profi Matthias Ostrzolek (Rippenprellung, nichts gebrochen) antreten muss. VON NICO BAUER

Aufstellung:

Dinkel – Petschner, Kostorz, Mömkes, Breuer (Mühlrath) – Beetz, Küttner, Czech (Brzovic), Lucksch – Werner, Krause.

