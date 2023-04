VfB Hallbergmoos: „Wir müssen Vorfreude statt Druck spüren“ – Erst gegen FCI II, dann der Abstiegsgipfel

Von: Nico Bauer

Teilen

Dran bleiben: VfB-Kapitän Andreas Kostorz (l.) verfolgt Ismanings Yasin Yilmaz. Auch in der Tabelle bleibt Hallbergmoos aktuell nur die Rolle des Jägers. Foto: förtsch © förtsch

Eine Woche vor dem Showdown im Kampf gegen direkten Abstieg empfängt der VfB Hallbergmoos den FC Ingolstadt II. Im Sturm muss Trainer Florian Brachtel umbauen.

Hallbergmoos – Es ist das Wochenende vor dem Abstiegsshowdown. Am Spieltag vor dem wegweisenden Gastspiel beim TSV 1860 Rosenheim haben die Fußballer des VfB Hallbergmoos mit der Heimpartie gegen den FC Ingolstadt II (Freitag, 19.30 Uhr) eine extrem schwierige Aufgabe vor der Brust.

VfB Hallbergmoos hat drei Punkte Rückstand auf den TSV 1860 Rosenheim II

Trainer Florian Brachtel fühlt sich in der Rolle des Außenseiters aber ganz wohl. Im Zweikampf um den letzten Abstiegsrelegationsplatz steht der TSV 1860 Rosenheim derzeit drei Punkte vor dem VfB Hallbergmoos, wobei der Letzte durch einen Sieg in Rosenheim bei Punktgleichheit wegen des dann gewonnenen direkten Vergleichs vorbeiziehen würde. Für dieses Wochenende wäre es daher sehr wichtig, dass sich der Abstand nicht vergrößert. Die wohl wahrscheinlichste Konstellation ist, dass sowohl der VfB gegen die Zweitvertretung der Schanzer als auch Rosenheim bei der Reserve des TSV 1860 München den Kürzeren ziehen. Damit wäre alles angerichtet für das ultimative Endspiel.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Freising-Newsletter.)

Brachtel will sich aber freilich nicht darauf verlassen, dass der Konkurrent auch verliert. Im Heimspiel gegen Ingolstadt will man sich besser verkaufen als Rosenheim, das in der Vorwoche bei der Reserve des Drittligisten mit 0:5 böse abgeschossen wurde. „Jede knappere Niederlage ist schon einmal gut“, sagt Brachtel, der zumindest in Schlagdistanz bleiben möchte, falls seine Elf zur Pause in Rückstand liegen sollte. Man weiß um den Lauf des seit sieben Spielen ungeschlagenen Gegners (vier Siege, drei Unentschieden). Seine Mannschaft habe in dieser Saison schon mehrfach gespürt, dass man auf dem Papier chancenlos, auf dem Platz allerdings nah dran war. Das glückliche 2:2 zum Auftakt nach der Winterpause zu Hause gegen 1860 München II war so eine Partie. „Es ist auch klar, dass vieles passen muss“, sagt der Coach. Seine Mannschaft brauche das Spielglück und muss die sicher wenigen eigenen Chancen konsequent nutzen. „Wir müssen Vorfreude statt Druck spüren.“

VfB Hallbergmoos: Wer ersetzt Tobias Krause im Sturm?

Allerdings muss der Trainer auf den beruflich verhinderten Tobias Krause verzichten. Er agierte zuletzt im Doppelsturm, und stellt Brachtel nun vor eine Denkaufgabe. Möglich ist die Versetzung von Simon Werner aus dem Mittelfeld in den Angriff, aber auch eine Systemänderung ist gegen die spielstarke Spitzenmannschaft denkbar. Ansonsten dürfte es nach dem starken Auftritt in Ismaning (2:2) nicht viele Veränderungen geben. Links hinten könnten sich die angeschlagenen Felix Breuer und Moritz Mühlrath die 90 Minuten teilen. Hier ist nur die Frage, wer in der Startelf steht. Der in Ismaning kurz vor Schluss eingewechselte Andreas Giglberger ist noch nicht spielfit und muss gegen Ingolstadt aussetzen. Darüber hinaus haben die Hallbergmooser wenige Alternativen. Denkbar ist auch, dass der in Ismaning eingewechselte und sehr aktive Berin Brzovic den absenten Krause ersetzt. VON NICO BAUER

Aufstellung:

Dinkel – Lucksch, Kostorz, Mömkes, Breuer (Mühlrath) – Beetz, Küttner (Monthe), Czech, Brzovic (David) – Werner, Diranko.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Freising finden Sie auf Merkur.de/Freising.